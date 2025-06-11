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    館長被逼表態哪國人愣住 許智傑獻策：請喝珍奶說「我來自台灣」

    許智傑表示，他手上這杯珍奶只要65元。（記者葛祐豪翻攝）

    許智傑表示，他手上這杯珍奶只要65元。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/06/11 16:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕網紅「館長」陳之漢上海行爭議言行不斷，今天（11日）在街頭遭民眾詢問「你是哪國人？」，他當場愣住，沒有正面回應，加上昨脫口而出的800元珍奶風波，也引發討論；民進黨立委許智傑說，館長可以請這位民眾一杯真正好喝又便宜的台灣珍珠奶茶，並有自信的說出：「我來自台灣!」

    「館長」陳之漢昨天搭機前往中國上海，一抵達後就開直播，與中國導遊談到當地飲料價格時，說到「台灣奶茶一杯要價800元台幣」，讓導遊驚呼「好貴喔」，引起網友討論。

    「館長」今天繼續上海行，今天上午在街頭突然被當地人突襲詢問「你是哪國人？」但館長沒有正面回應，挨酸不敢回，後來回到遊覽車上後，館長再被問同樣題目，他不滿回嗆網友為何要一直問這問題，「中華民國啊！怎麼了嗎？」「這些人真他X腦袋有洞!」

    對此，民進黨立委許智傑表示，台灣的奶茶其實沒有這麼貴，像他手上這杯還加珍珠只要65元。他建議如果館長再碰到像今天對岸的中國人問你是哪國人？不用等回到車上，當面就可以請他一杯真正好喝又便宜的台灣珍珠奶茶，並且有自信的說出：「我來自台灣！」

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