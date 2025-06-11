綠議員質疑館長赴中淪為統戰樣板 侯友宜：依法處理、尊重個人

新北市民進黨團議員上台齊喊「打破館長統戰假象 台灣中國不一樣。」（記者羅國嘉攝）

2025/06/11 16:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕網紅「館長」陳之漢自詡要到中國當「和平大使」，並在中國行程中開啟直播，並稱中共集權統治的讚美等惹議。新北市民進黨團在議會總質詢時痛批，館長赴中言行淪為中國統戰樣板，質疑市府對市民赴中風險是否有明確態度與作為。市長侯友宜回應，台灣是法治國家，人民有自由旅行與表達意見的權利，一切應依法處理、尊重個人選擇。他希望議員不要浪費時間在議事殿堂談網紅，多談一點市政。

議員卓冠廷指出，館長自詡為「和平大使」，強調要打破對中國的恐懼形象，但同時中國國台辦也表態歡迎台灣網紅赴中，顯示中國正積極透過網紅進行統戰。卓強調，中國自2015年來陸續實施國安法、反間諜法等對外籍人士具高風險的法律，去年更增列「台獨頑固份子」可處死刑、缺席審判，對台灣人民到那邊的安全性的侵害。

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侯友宜表示，「台灣是法治國家，是否違法，相信法律有明確法律規範，違法就辦，沒有違法則屬個人自由，應給予尊重。」他強調不支持任何形式的仇恨操作，也不會干涉個人旅遊行程，「這就是我的態度」。

議員李宇翔追問侯如市民赴戰爭地區，會怎麼建議呢？而地方首長身為父母官，就是要給善意呼籲；侯友宜說，如果市民有必要性，市府也無法限制人民人身自由，只要不要違反相關規定。且當地情況民眾有自己的判斷，特殊狀況有特殊呼籲，兩岸長期以來都按兩岸人民關係條例規範。

李宇翔提到館長昨直播被問到是哪一國人沉默不語；侯友宜說，我們是這裡出生的台灣孩子，也是中華民國國民，愛這個國家大家都很清楚，不用說了。李宇翔要侯友宜「勇敢一點」，侯強調，他南征北討很勇敢，尊重別人行為態度。

議員陳乃瑜說，對於館長發表中國磁浮列車票價很便宜，還有安檢，不像台灣捷運有人拿刀亂砍，要求市府對館長對台灣造謠抹黑回應；侯友宜表示，未觀看該直播，但強調新北治安良好，民眾可安心搭乘捷運，另外，目前捷運警察專隊編制240人，透過補足長期懸缺人力，不會挪用分局既有警力。但侯希望不用在議會檢討網紅，回歸市政。

議員黃淑君則關注館長稱中國監視器密集提問；侯友宜指出，新北目前設有約2萬9千支監視器，主要用於治安、公安與交通管理。研考會主委林豐裕補充，目前清查出94件標案使用中國製設備，已完成檢查，未來將每月進行普查。侯也承諾針對特定標案如三重聯醫等個案進行進一步追查。

黨團幹事長山田摩衣則針對館長提到台灣奶茶一杯800元，侯友宜說，新北市文山包種茶、碧螺春都不錯，他這幾年沒有這麼健康，平常不太愛喝手搖飲，但他知道板橋府中一杯價格大概60元，800塊可能有加人蔘或鮑魚，不過他對台灣手搖飲有信心，賣到800元的一定很好喝。最後該質詢小組上台齊喊「打破館長統戰假象 台灣中國不一樣。」

新北市長侯友宜回應，台灣是法治國家，人民有自由旅行與表達意見的權利，一切應依法處理、尊重個人選擇。他希望議員不要浪費時間在議事殿堂談網紅，多談一點市政。（記者羅國嘉攝）

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