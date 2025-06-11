戴錫欽、謝龍介相繼為連署造假致歉 國民黨中央不認錯卻這樣說......

國民黨文傳會主委林寬裕（中）。（資料照）

2025/06/11 18:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為反制大罷免，藉黨內青年軍發動針對綠營民代的「以罷制罷」，卻因出現大量死亡連署、冒名連署，多人遭檢調搜索約談，甚至羈押，搞到現在2階連署也「掛蛋」，相當難堪。事已至此，國民黨台南市黨部主委謝龍介、台北市代理黨部主委戴錫欽，近日為相關爭議向外界致歉，不過黨中央似乎不打算跟進，還稱「沒看到他們的說法」。

綜合媒體報導，戴錫欽7日在罷雙吳（吳思瑤、吳沛憶）宣告失敗後坦言，這次連署過程產生疑似偽造文書或相關觸及法律的問題，國民黨當然必須深自檢討，內部檢討這些瑕疵後，也必須向外界表達歉意。而謝龍介則是在9日宣布王定宇、林俊憲大罷免連署喊卡，自曝「看過筆錄」，承認連署過程中出現「微誤」。

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而國民黨文傳會主委林寬裕今天在黨內中常會後接受訪問，被問到戴錫欽、謝龍介都已致歉，黨中央是否也要針對連署造假道歉、檢討？林寬裕竟稱「沒看到他們的說法」，接著開始「打太極」，稱「大家對於黨務的意見，他們會虛心受教，面對所有挑戰，國民黨都會努力因應。」

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