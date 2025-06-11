他問哪國人被架走！館長避答卻點名這媒體 釣出小編爆笑回覆

館長在上海直播遭遇一名路人亂入問「你哪國人」，讓館長相當尷尬。（圖翻攝自Threads）

2025/06/11 18:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前人在中國說要當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，今天（11日）在直播過程中遭一名路人亂入，質問館長「哪國人」，讓館長尷尬愣在原地，不敢正面回答。有趣的是，館長事後突然特別點名《三立》，被鄉民轉發到網上，意外釣出三立小編逗趣回覆，笑翻網友。

館長昨天（10日）下午從桃機出發前往中國展開6天直播行，一下機就開始瘋狂讚嘆中國人事物，從上海浦東機場廁所稱讚到中國人友善、交通有序，還在短短一天之內接連蹦出「中國不禁止翻牆」、「台灣珍奶800元」、「到上海有時差」等「驚句」，引發網路熱議。

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館長今天繼續展開行程並直播，在上海徐家匯教堂前花園停留，突然有一名身穿橘色衣服的路人（不清楚是中國人還是故意捲舌的台灣人）突然亂入直播，問館長「陳先生你好，請問你是哪國人？」，館長當下愣了數秒，搖頭嘆氣，而該名路人也馬上被架出鏡頭外，隨行記者還幫忙推人出去。

館長對著鏡頭說：「有沒有，所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的（露出尷尬笑容）……這個也讓大陸的朋友看看，我今天敢來齁，就一定知道會遇到這種人，但是……就這樣。『請問你哪一國人？』，這個我很習慣，好不好，我無所謂，再多來一打！」接著館長突然點名《三立》，「像這一段三立千萬不要放過，三立有題材（了）」

有鄉民將這一段過程截錄分享到Threads上，沒想到意外釣出三立小編回覆「又我！！！！！」，笑翻大批網友，「笑瘋，小編回答超幽默！」、「雖然你很綠，但你這留言有好笑」、「千錯萬錯都是三立的錯」、「該幫小編加薪了」、「館長好愛三立喔！一直幫忙宣傳」、「雖然政治立場不同，但我覺得小編很好笑」。

針對該名路人只是問館長「哪國人」就被馬上架走，網友則紛紛吐槽，「怎不敢回答？還把人架走呢！不是很自由嗎！」、「被問敏感問題就架走，這很中國」、「講話畏畏縮縮的，在台灣不是很會暢所欲言，在中國講話還要停頓思考，最後甚至還轉移話題」、「後來在遊覽車上才敢講中華民國，俗辣一個，在外面為什麼不敢講？」、「那就講啊，不怕幹嘛不講？」、「問你哪國人耶，是要表態什麼？」、「去中國以後講話跟龜孫子ㄧ樣」。

該名路人隨即被架出去。（圖翻攝自Threads）

館長點名三立，網友分享到社群，意外釣出三立小編回覆。（圖翻攝自Threads）

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