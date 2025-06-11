民進黨推「夏日破浪行動」 號召青年上街罷藍委

民進黨秘書長林右昌今天在中常會黨務報告指出，民進黨青年部將發起「夏日破浪行動」，號召對民主政治有熱忱的青年朋友加入成為行動夥伴。（資料照）

2025/06/11 16:35

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨青年部將發起「夏日破浪行動」，以藍白色系的「浪花」發想，展現青年破除國民黨盤根錯節勢力、拔除國民黨立委的意象，即日起號召青年志工一起走上街頭，響應公民團體罷免不適任立委。

據轉述，民進黨秘書長林右昌今天在中常會黨務報告指出，民進黨青年部將發起「夏日破浪行動」，號召對民主政治有熱忱的青年朋友加入成為行動夥伴，一起走上街頭直接向社會溝通，讓更多人支持公民團體罷免不適任立委的行動。

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民進黨青年部指出，命名是以浪花的色系藍、白色為發想，展現青年破除國民黨地方盤根錯節的勢力，拔除國民黨立委之意象，即起開放報名至6月18日中午12時止，預計招募30至50名志工夥伴，搭配青年部「國務青團隊」，一起上街宣講、發放傳單，展現青年朋友對守護民主的行動力。

此外，立法院民進黨團總召柯建銘在黨務報告指出，國民黨在院會強推軍人無差別加薪，造成國防部增加290億元支出是在胡搞，推這個修法沒有正當性、違憲，而且是為了反制大罷免；後續還有前瞻、大法官人事同意權、4100億特別條例等要處理，國民黨面臨大罷免，7月底國民黨立委都「下課」，這些法案就不會被阻擋。

另外，中常委兼立委王世堅提到，國內有10萬人需要洗腎，9成在醫院、1成在家，應該鼓勵更多民眾在家洗腎，特別是偏鄉地區，應該推廣「腹膜透析」；賴清德回應，他正好是腎臟科醫師，能分享醫學常識，腹膜透析確實相當方便，但1成普及率是因為使用上有限制，包括腹部有開刀有傷口、年紀太大、糖尿病情嚴重等也不適合，這部分要由醫學中心腎臟專科推廣，他會責成衛福部跟醫學中心研議相關建議。

民進黨青年部將發起「夏日破浪行動」，號召對民主政治有熱忱的青年朋友加入成為行動夥伴。（圖由民進黨青年部提供）

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