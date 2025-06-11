反罷免高虹安！ 黃國昌：向民進黨一黨專政說不

民眾黨主席黃國昌宣示，全黨團結挺新竹，對總統賴清德投下不信任。（資料照）

2025/06/11 16:50

〔記者林哲遠／台北報導〕面對涉貪停職的新竹市長高虹安罷免案即將進入三階投票，民眾黨今日召開黨政會議後記者會，發言人張彤轉述，黨主席黃國昌主席在會中宣示，全黨團結挺新竹，對總統賴清德投下不信任，不僅僅要守住新竹，也要守住台灣的民主，向民進黨恢復一黨專政說不，向賴清德政府說不。

針對8月23日核三延役公投，黃國昌也向黨中公職下令，全黨沒有人可以置身事外，將在這週六舉辦北部場的「種子講師培訓」，接下來也分別在21日、22日於高雄和台中舉行，由政策會執行長賴香伶、國家治理學院主任翟本喬親自授課。

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張彤批評，民進黨選輸翻桌發動大罷免，還假惺惺包裝成是公民團體發起，現在直接不演了，將雙罷總部直接就設立在民進黨新竹市黨部。因此，罷免背後就是民進黨團總召柯建銘在操盤，要來安插「只尊黨意，不尊民意」的綠色市長，高虹安是新竹市民一票票選出來的縣市首長，絕不能被專制的民進黨沒收。

針對本週日在新竹火車站舉辦的反罷免活動，民眾黨，黨主席黃國昌、新竹市長高虹安、新竹代理市長邱臣遠等人皆會出席，以具體行動對抗民進黨發動的大惡罷，呼籲所有關心新竹的朋友，一起站出來，守住新竹、守住未來也要守住民主，「安定新竹、罷免說不」。

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