竹市觀光巴士無人搭舊城區無人租 曾資程：罷免無能高虹安團隊

新竹市觀光巴士無人搭加上舊城區店面無人租，市議員曾資程批市府觀光政策不彰，且浪費公帑如流水。（記者洪美秀攝）

2025/06/11 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天議會總質詢提到，市府年初推的觀光巴士，目的是希望吸引遊客探索新竹風貌，營運4個月成效不彰，搭乘人數每次頂多3-4人。另舊城商圈店面出租看板越來越多，市府對提振舊城區束手無策，籲透過此次罷免，罷免無能的高虹安市府團隊。

曾資程說，據市府資料，今年1月25日啟動到10月31日的新竹觀光巴士預算達420萬元。結果420萬砸下去，幾乎沒人搭乘，就連端午連假，乘客人數都不超過10個人，這樣的觀光政策，市府到底想帶給市民什麼？

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他說，他與服務處同仁先後4度搭乘觀光巴士，了解民眾搭乘的狀況，實際體驗結果讓人大失所望，不僅車上空無一人，沿線各站也幾乎看不到遊客上下車，整體觀光動線毫無串聯效果，導覽資訊也缺乏吸引力。這420萬公帑有如打水，只為讓高虹安在選舉政見完成項目打勾，但420萬花下去如流水，毫無觀光效益。

另舊城區更是選前畫大餅，高喊「活化老城區」，說要將東門與中正台商圈再造，但執政邁入第3年，商圈空置率居高不下，繁榮景象不復以往，光是中正路、大同路與林森路等舊城區的92間店面，空置率逼近3成，一條街，10間店就有將近3間是空的，市府對得起期待舊城區改變的市民嗎？

市府回應推動舊城商圈再造復興計畫，2年來開辦逾10場次教育訓練課程，幫商圈打造獨特的品牌形象，輔導商圈店家逾30家，包含麥パン、早點出發、鹿可咖啡等青創店家，透過輔導店家推動數位轉型、創新商品開發及店面環境優化等。同時舉辦市集活動，邀舊城店家、商圈組織與青年創業者共同「圈起」對舊城的關注，以商圈、觀光與創新三大主軸，創造屬於舊城的新風貌與商業亮點。

而觀光巴士串聯新竹轉運站、城隍廟、新竹公園、東門市場、北大教堂等據點，今年度每月平均搭乘人次突破千人次，顯示觀光巴士巡禮逐步獲遊客認同。將持續宣傳行銷，擴大市民與旅客使用誘因，並滾動調整，發揮效益。

新竹市觀光巴士無人搭加上舊城區店面無人租，市議員曾資程批市府觀光政策不彰，且浪費公帑如流水。（記者洪美秀攝）

新竹市舊城區店面無人租，到處可見店面出租出售，市議員曾資程批市府觀光政策不彰，且浪費公帑如流水。（曾資程提供）

新竹市舊城區店面無人租，到處可見店面出租出售，市議員曾資程批市府觀光政策不彰，且浪費公帑如流水。（曾資程提供）

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