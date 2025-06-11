馬英九將出席海峽論壇 陸委會轟：竟配合中共政治操作

前總統馬英九將出席海峽論壇，陸委會今日痛批，馬前總統竟配合中共政治操作，政府對此深感遺憾與不可思議。倘若仍執意出席該論壇，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板。（資料照）

2025/06/11 16:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台「海峽論壇」6月15日開幕，在中共官方力邀之下，前總統馬英九將率團參加。陸委會今日痛批，馬前總統竟配合中共政治操作，政府對此深感遺憾與不可思議。倘若仍執意出席該論壇，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板。

中國國台辦發言人朱鳳蓮稍早於記者會表示，國民黨前主席馬英九先生將率台灣青年，於6月14日至27日赴福建、甘肅出席第17屆海峽論壇、2025年公祭中華人文始祖伏羲大典、兩岸共同弘揚中華文化活動等活動並參訪，「我們歡迎馬英九先生率團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利」。

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朱鳳蓮聲稱，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸交流合作不能停、不能斷、不能少，我們一如既往歡迎台灣各界人士及台灣同胞常來中國走走參訪交流，與我們協手加強交流合作，傳承弘揚中華優秀傳統文化，致力推動中華民族偉大復興。

對此，陸委會表示，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在馬前總統執政時期，為防範其統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，我方亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴中須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。

陸委會批評，現馬前總統竟配合中共政治操作，規劃率團赴中參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同。

陸委會強調，當前中共加大對台複合性施壓侵擾，及持續向區域擴張威脅，北京當局更長期利用「海峽論壇」對台進行「促融、促統」與滲透、分化，本會已事先發布政策立場提醒各界瞭解中共對台政治意圖。

陸委會質疑，馬前總統身為前任國家元首，動見觀瞻，實應體察台灣主流民意，做出符合國家整體利益的判斷，倘若仍執意出席該論壇，提醒馬前總統務必秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，並注意社會觀感，切勿配合中共政治操作，淪為對台統戰樣板，應與全體台灣人民站在一起，共同維護國家主權、尊嚴及核心利益。

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