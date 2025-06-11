香港反送中6週年 賴清德：提醒我們真獨裁不容任何異音

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會致詞指出，港人為追求民主遭遇的人權打壓，再次提醒我們，唯有民主自由才能真正保障人權。（圖由民進黨提供）

2025/06/11 16:06

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會致詞指出，這週是香港「反送中運動」的6週年，上週五香港民運領袖黃之鋒，再次遭港警以違反「香港國安法」拘捕，港人為追求民主遭遇的人權打壓，再次提醒我們，唯有民主自由才能真正保障人權，真正的獨裁，是不容任何異音的存在，威權主義的擴張在在危及我們珍惜的民主自由，大家必須團結一心來守護。

賴清德指出，這週是香港「反送中運動」的6週年，6年前，熱愛自由民主的港人們，為爭取獨立的法治與承諾過的民主，走向街頭，卻遭受殘酷的打壓。身處台灣的我們，經歷過威權統治，深知走上街頭，爭取民主自由，是需要勇氣，尤其是面對中國強權威迫，更能感同身受。

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賴清德還說，上週五，正在獄中服刑的香港民運領袖黃之鋒，再次遭到香港警方，以違反「香港國安法」為由拘捕，若被判有罪，恐將面臨終身監禁。港人為追求民主，人權遭到打壓的情況，提醒著我們，唯有民主自由才能保障人權，真正獨裁的樣貌，是不容任何的異音存在。

賴清德表示，當前威權主義的擴張，持續對全球的民主自由造成挑戰，不論是軍事挑釁、灰色地帶侵擾或長臂管轄壓迫、認知作戰，對特定人士的攻擊等等，在在危及我們珍惜的生活方式，我們若想維持台灣民主自由的日常，必須靠大家團結一心來守護。

此外，賴清德也提到台灣體育好手在國內外賽事贏得佳績，上週末在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽中，我們有許多年輕好手有突破自我的好表現，並取得亞運達標的成績，令人激賞。

賴清德也提到，「亞洲貓王」唐嘉鴻，在亞洲體操錦標賽奪下單槓金牌，是他從2019年亞錦賽奪銀後，再次寫下個人最佳成績表現；「羽球一哥」周天成，則在2019年印尼羽球公開賽奪冠後，再次闖進決賽奪銀，創下世界羽球超級1000等級賽事，打入男單決賽最年長的選手紀錄。

賴清德說，唐嘉鴻與周天成2位選手都是熬過傷病，繼續堅持在賽場上打拚，如今再次取得佳績，他們奮鬥的身影，帶給全體國人的，不僅是運動無限的精采與可能，更是滿滿的感動與鼓舞。

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