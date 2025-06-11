控高端炒股挨告被傳喚 鄭正鈐：賴總統說民眾有知的權利 我責無旁貸

國民黨立委鄭正鈐出席「黨外在野大聯盟」。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/11 16:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委鄭正鈐1年多前召開高端疫苗疑涉弊記者會，台北地檢署今天下午以被告身分傳喚。鄭正鈐今天被問及時先是反問，「你們怎麼會知道？」之後說，高端是否涉弊，連賴清德總統都說過民眾有知的權利，他的立場也一樣，身為民代他責無旁貸。

鄭正鈐說，日前他開過一個高端疫苗疑似涉弊的記者會，當時有揭露他們內部的錄音資料，今天要去北檢做說明。民意代表對於民眾健康的問題肯定是責無旁貸，高端疫苗當時也鬧得沸沸揚揚，也碰到很多不同的質疑，甚至到目前為止也沒有非常清楚的交代，現在疫情已經結束，感覺這件事好像不存在了。

請繼續往下閱讀...

他認為，在過程當中，高端有無涉及弊端，有必要讓它有更清楚的知道，就如同總統賴清德所言，民眾有知的權利，所以賴總統也曾經覺得高端的疫苗合約必須要很清楚做一個交代，「我想說，我們的態度與立場是一致的！」

媒體詢問，這次被傳喚是否與替大罷免添柴火有關？鄭正鈐說，這個就不曉得了，不過他相信檢調在處理此事時都是盡可能去維持它的公正。既然是高端問題的時候，基本上就是針對與民眾健康有關的一個民生議題，民代肯定是責無旁貸，必須要去面對與處理。

媒體追問，是否覺得約談時機點很巧合，因為高端疫苗也過了這麼久了？鄭正鈐笑著說，這個他就不曉得了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法