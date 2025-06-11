盧秀燕稱法院是中央執政黨開的 綠批造謠燕、還要選黨主席及總統

中市盧秀燕一席「法院是中央執政黨開的」，惹怒綠營市議員。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/11 16:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天在市議會一番「法院是中央執政黨開的」，引爆民進黨議員憤怒，批盧秀燕沒有法治觀念、變成「造謠燕」，司法具有獨立性，以市長的高度不該有這樣的言論，市議員江肇國更嘲諷」別鬧了，還要選黨主席及總統？」

盧秀燕今天市議會答詢時表示，一般補助款若是行政院不在16日前回心轉意，會在最後提訴願，但她不樂觀，因為「法院是中央執政黨開的」。

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民進黨黨團總召王立任表示，過去只有專制獨裁時代的國民黨許水德先生才會說出「法院是國民黨開的」，台灣逐步走向民主化，很遺憾在這樣的年代還有人說出法院是執政黨開的，讓人不禁覺得這種專制獨裁的觀念還深埋在盧秀燕市長的腦海裡，台灣司法具有獨立性，以市長的高度不該有這樣的言論。

副總召張芬郁表示，盧市長變成「造謠燕」，堂堂直轄市市長竟如鄉民語出「法院是中央執政黨開的、大法官是他們的人」，無法就事論事，和抹黑中火以肺發電手法如出一轍。

議員江肇國表示，盧秀燕毫無法治觀念，沒有基本是非，更嘲諷盧「別鬧了，還要選黨主席及總統？」

議員黃守達更痛批盧秀燕，在台灣民主化程度已為亞洲之首，盧為了挑起對立，選擇蒙蔽良知，用「法院是民進黨開的」的民粹語言來污衊全國司法人員的人格，刻意激化民眾對於司法的不信任，台灣政治正快速向民粹主義傾向，現在連標榜不做不錯的盧秀燕市長都選擇上車。但一時口舌之快，盧秀燕卻賠上整個司法公信力，除了虎視眈眈的境外敵對勢力之外，沒有人得到好處。

議員陳淑華說，盧秀燕抹黑中央、亂扣帽子，做政治操作，分化人民與中央政府，藍白亂刪中央總預算才是始作俑者，講法院是執政黨開的，根本沒有民主素養、為個人政治利益口不擇言，盧秀燕真的是造謠王。

民進黨中市議會黨團總召王立任批盧秀燕「法院是中央執政黨開的」言論，有失市長高度。（記者蘇金鳳攝）

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