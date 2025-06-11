何時罷免賴清德？國民黨拐彎回：罷賴就是投不同意票

國民黨發言人楊智伃（前）回應說，相信罷賴就是對賴清德投下不同意票，這也是接下來國民黨反惡罷、幫助國民黨立委的主軸，「不同意罷免，就是不同意賴清德，不同意民進黨的所做所為」。（資料照）

2025/06/11 16:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫在426凱道「戰獨裁」集會宣布要罷免總賴清德總統，媒體今天詢問罷賴事宜，國民黨發言人楊智伃回應，相信罷賴就是對賴清德投下不同意票，這也是接下來國民黨反惡罷、幫助國民黨立委的主軸，「不同意罷免，就是不同意賴清德，不同意民進黨的所做所為」，相信所有反綠的力量都會一起支持。

國民黨文傳會主委林寬裕則說，雖然立法院（罷賴）票數不足，但這次的反惡罷，每一個人都有票，國民黨希望所有不認同賴清德執政的民眾，都要站出來投下不同意罷免票。

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林寬裕指出，國民黨組發會、文傳會今天向中常會報告未來反惡罷活動的規劃，讓中常委們知道組織動員作戰以及空戰文宣等相關作為，獲得中常會的支持。

對於媒體詢問大罷免的評估如何？林寬裕則說，國民黨沒有針對個別立委危險或不危險進行評估，「每一位都危險」，國民黨會維護每一個黨籍立委，黨主席朱立倫說過要進行區域聯防，國民黨未來陸戰與空戰都已經有很好的計劃，未來投票日期確定後，就會展開陸戰與空戰計劃。

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