賴清德：中官媒逾200則假訊息攻擊沈伯洋目的在反罷免

兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會特別提及，中國官媒6月3日起發動抹黑沈伯洋，目的是為了反罷免、製造寒蟬效應。（民進黨提供）

2025/06/11 15:53

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒。兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會特別提及，中國官媒6月3日起發動抹黑沈伯洋，目的是為了反罷免、製造寒蟬效應，我們必須高度重視，共同拒絕、阻止中國惡意操作的認知戰。

賴清德在中常會尾聲特別提及，有件事要特別跟大家說明，6月3日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器「大公」、「文匯」發起了一系列抹黑我國立法委員沈伯洋的認知操作，並透過部分台灣特定媒體的協同行為把相關的抹黑敘事擴大渲染，隨後再由中國國台辦宣布對沈伯洋家人的所謂「制裁」。

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賴清德指出，截至今天中國官媒及周邊社群，有200則以上不實報導，台灣的協力操作則超過100則，某特定媒體集團佔有將近三分之一，相關的操作還在持續，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

賴清德認為，中國官方的操作目的當然是為了反罷免，也為了製造寒蟬效應，並分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。然而，這個事件，我們不僅看到中國有系統性的認知操作，利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，混淆民主社會的視聽，製造紛亂。

賴清德指出，更值得我們注意並警惕的是居然有在地協力者，無視新聞專業、無視對自己國家的忠誠義務，全然配合威權集團的認知操作，把來自境外惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的國人同胞。

賴清德認為，我們必須高度重視此事，這次受到攻擊的是沈伯洋和他的家人，如果我們對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。除了對中國這種惡意的行徑表達譴責之外，更重要的是，我們也要呼籲台灣的媒體和政黨，「政黨可以競爭，國家不能犧牲。」、「藍綠可以競爭，民主不能犧牲」！

賴清德強調，面對中國不斷的威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，我們應該共同來拒絕、阻止，而不是配合、協力，台灣的民主被分化、被滲透，沒有任何人會是贏家。面對中共惡意操作的認知戰，國人應該團結來守護民主的價值。守護自由民主的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預，是我們不分黨派的共同信念，也是全體國人一起努力和團結的目標。

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