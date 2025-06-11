中國作家稱台灣人「活在信息繭房」歡迎訪中 王丹提3點：我不同意

中國作家上官亂發文說，讚賞館長（見圖）赴中。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/06/11 21:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣網紅鍾明軒、「館長」陳之漢先後訪中，在影片、直播中大力稱讚中國。中國作家上官亂發文說，非常讚賞、鼓勵兩名網紅赴中，台灣人還有一千多萬人從未去過中國，「活在信息繭房，是件非常可怕的事」，她也批評，台灣人靠謠言抱團取暖保持自信。對此，民運人士王丹提出3點表示：「上官亂的觀點我是不同意的。」如果上官亂真的想促進兩岸交流，訴求的對象應該是中國而非台灣。

上官亂昨（10）日在X平台發文說，非常讚賞鍾明軒和館長赴中，台灣人活在信息繭房，她還說，台灣不小，比歐洲很多國家都還大，「這麼大個地方，只靠謠言抱團取暖，只靠陰謀論保持自信、維持幻覺，是件非常可怕的事情，那是沒有未來的。」

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「上官亂的觀點我是不同意的。」王丹今天在臉書對此發文提出3點，第一，不論是館長去中國，還是鍾明軒去中國，毫無疑問都是對岸統戰工作的體現。對於中共的統戰工作，無論從哪個角度看，都沒有什麼可「讚賞」的。

第二，說台灣人不去中國就是「活在信息繭房」，有點是非顛倒。中國人才每天生活在「信息繭房」中，是中國人應當多了解台灣，而不是反過來。

第三，去中國旅遊就能看到真實的中國嗎？當然不是！中國有幾個人敢於在政治問題上說真話的？高樓大廈也絕對不是真實的中國。這樣受到框限的交流，只能是被洗腦，不可能是「打破信息繭房」。

最後，王丹指出，如果上官亂真心想促進兩岸交流，訴求的對象應當是中國，而不是台灣。

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