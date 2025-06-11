感謝香港國安處「免費宣傳」 《逆統戰》︰願為港警出遊戲角色

香港警方昨（10）日以涉及危害國家安全等理由，嚴禁民眾下載或課金《逆統戰：烽火》，否則將觸犯國安法，未料卻大幅增加該遊戲搜尋與下載量。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」臉書粉專，本報合成）

2025/06/11 16:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣團隊所開發的手遊《逆統戰：烽火》，從募資開發到今年4月正式開服，不斷遭到中共政府與小粉紅攻擊。香港警方昨（10）日以涉及危害國家安全等理由，嚴禁民眾下載或課金《逆統戰》，否則將》，未料卻大幅增加《逆統戰》搜尋與下載量，讓開發商特別發文感謝，並願意為港警出一個遊戲角色。

綜合媒體報導，香港警務處國家安全處10日發布特別公告，指出台灣一款名為《逆統戰：烽火》的手遊開發目的，是為了宣揚台獨、港獨，鼓吹武裝革命、推翻中華人民共和國制度，意圖引起對北京中央及香港特區政府的憎恨，提醒港人切勿下載或以課金資助該應用程式（App），否則將觸犯《國安法》，已下載者應立即刪除。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，反而讓《逆統戰》在網路上的搜尋量直線暴增，甚至還一度成為香港Google熱門搜尋關鍵字、香港App Store下載排行榜第1名。對此，《逆統戰》開發商在今（11）日下午發文表示，「千言萬語都無法表達我們內心的感謝，《逆統戰：烽火》願意為香港警務處國家安全處出一隻遊戲角色，絕無醜化只有美化。」

玩家們則紛紛提供各種角色設計建議，「一定要有比加超」、「特徵：知法犯法」、「最好身上有支螢光棒」、「想要中國香港人民武警」、「超超：每日解決問題（1/1）」、「入職獎賞：知法犯法，罪減一等」、「一定是李加超對不，而且還有加防跟破防對不」、「角色設置：蒙面、肩膀沒有警員編號、沒有掛上委任證」。

據了解，手遊《逆統戰：烽火》改編自台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計、2020年上市的反共圖版戰爭桌遊《逆統戰》，在當時掀起各方轟動，不僅湧入大批小粉紅翻牆出征、中共官媒發聲譴責，更傳出有中共官員為了遏止這款「煽動顛覆國家政權」的遊戲下令，中國民眾不得翻牆出征或討論有關《逆統戰》的人事物。

今年4月5日，《逆統戰》桌遊團隊正式推出手遊《逆統戰：烽火》，遊戲主打魔幻寫實顛覆式國戰，讓玩家可以自由選擇效忠8大顛覆共產政權的抵抗陣營，包含台灣、香港、蒙古、藏國、哈薩克，維吾爾、滿洲或華夏反賊陣營，當然玩家也可以選擇效忠人民共和國（紅軍），維持共和國統一、鎮壓復國勢力。

相關新聞請見：

這麼怕？台灣戰略手遊《逆統戰》開服首日 竟遭中共DDos網攻

香港宣布禁止手遊《逆統戰》！不只下載有罪 課金等同資助分裂國家

港封殺台灣手遊「逆統戰」祭出國安法

官府認證！「逆統戰」登香港熱搜下載暴增 開發商：謝丞相賜箭

由台灣團隊推出的反共手遊《逆統戰：烽火》。（圖擷取自「逆統戰 Reversed Front」YT）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法