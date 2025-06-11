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    罷免案二階31:0壓力山大！ 戴錫欽預告將有「選前之夜」

    戴錫欽預告，第三階段投票日前一晚會有選前之夜造勢，6、7月也會找一天週末日辦大型造勢。（記者甘孟霖攝）

    戴錫欽預告，第三階段投票日前一晚會有選前之夜造勢，6、7月也會找一天週末日辦大型造勢。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/11 15:16

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮下，國民黨面臨第二階段成案恐「31比0」巨大壓力。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（11日）表示，三階段投票日期確定後，投票前一晚會有大型造勢，另外會找6或7月的一個週末日辦理大型造勢活動，聲援五位國民黨台北市立委。

    國民黨台北市議會黨團今開黨團會議，戴錫欽會後受訪表示，針對反惡罷黨團全力支持，等三階投票時間確定後，投票前一晚會有大型造勢，主軸一樣是「反惡罷護民主」，另外會再找6或7月某個週末日，舉辦一場大型造勢活動，聲援台北市五位藍委。

    他說，另外各選區議員也都會有各自站路口、客廳會、宣講等聲援活動，而北市許多議員具有高知名度，也會鼓勵大家跨選區來聲援立委們，大家都表達願意配合，另外選區各項活動也會邀請立委到場同台。

    媒體也問，台北市長蔣萬安稱「罷免案也是對賴總統、對中央政府的不信任投票，戴錫欽說，這有點類似西方國家期中選舉的概念，這段時間賴政府的執政不同政黨有不同評價，國民黨認為大罷免就是開民主倒車，他認為非常不可取，既然有31席可能面臨三階罷免投票，國民黨會全力來保護，蔣萬安施政成績有目共睹，很多預算要靠中央挹注，面對中央這種政治杯葛方式，國民黨要有所行動，保住北市五位藍委，各項活動也會邀請蔣萬安站台。

    他說，31比0是事實，北市罷「雙吳」失敗努力不夠要道歉，要針對連署過程的缺失，甚至觸及法律事件，黨應該正面看待，重新凝聚共識，現在大家別無選擇，唯一路線就是團結全力保住國民黨優秀立委。

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