吳崢：親中人士組在野大聯盟 配合統戰攻擊大罷免

民進黨發言人吳崢11日召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/06/11 15:14

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢今天召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會指出，近來紅藍一條龍式對民進黨立委沈伯洋及其家族展開全面抹黑，號稱要反制大罷免的「在野大聯盟」，成員竟包含朱立倫小舅高思博、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國民黨立委鄭麗文及多位親中人士，顯見這團體是配合統戰對大罷免進行攻擊，大罷免已成為反共護台公民與親中挺共人士的角力。

吳崢指出，中國無論是透過認知作戰或在地協力，屢次毫不掩飾地介入台灣選舉，日前兩岸媒體峰會，中共「對台統戰大導師」王滬寧，對台媒提出兩項具體要求：配合對台統戰宣傳，不做表面功夫；要求配提出具體作為進行統戰，更嚴令中聯辦、台辦等中共對台工作部門，也要求提出具體方案，進而逐步形成一條龍式的攻擊流程。

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吳崢表示，紅藍一條龍式對沈伯洋委員及其家人展開全面性政治抹黑，首先由中共官媒喉舌的香港大公、文匯報對沈伯洋父親發動攻擊，再由台灣旺中集團持續一週大篇幅接力報導，中共國台辦發動制裁，最後國民黨延續中共論調，連續召開記者會，一連串行動最終目的都是為了反制大罷免行動。

吳崢質疑，近期號稱「在野大聯盟」的團體成立，聲稱要反制大罷免，但成員竟包括朱立倫小舅高思博、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國民黨立委鄭麗文以及多位親中人士，顯見此團體亦是配合統戰對大罷免進行攻擊。大罷免已成為反共護台公民與親中挺共人士的角力。

吳崢提到，國民黨台北市黨部發言人林岳龍，涉犯違反國安法被告遭檢調約談偵辦，顯示共諜已安插、潛伏在國民黨，難道中共已如此明目張膽介入台灣民主，坐實了「國共一家親」？林岳龍近期偵的社群文章，就是配合中共抹黑沈伯洋的報導，檢視林的經歷，除了先後擔任過王鴻薇及林倩綺立委辦公室主任，也為國民黨鄭正鈐、許宇甄、王鴻薇操作過社群文宣，到底掌握各立委辦公室多少內部運作訊息？令人不寒而慄。

不僅於此，吳崢細數，與立委羅智強等人共赴大巨蛋看球賽、與立委徐巧芯共同參與國民黨至北檢抗議，甚至國民黨主席朱立倫及立委、發言人等共同現身北檢外商議抗議時，也看到林岳龍現身，共諜身處國民黨主席身邊，可見共諜無孔不入、出現在各政黨。

吳崢強調，當前迫切要做的是，全面強化台灣的國安法制，全面強化反滲透、反共諜，以完善司法工具，如果還有立委阻撓台灣國安法制的相關修法，其要不是內應，不然就是意圖破壞台灣防線，呼籲台灣人民都用選票抵制與中共裡應外合的民代。

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