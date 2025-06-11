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    盧秀燕悲喊法院「執政黨開的」 蔣萬安：為老百姓爭取權益

    蔣萬安表示，台北市及包括台中在內各縣市其實都一直保持密切的聯繫，並有一致共識，針對中央此次違法刪減地方一般補助款，將尋求法律途徑提出訴願。（記者王冠仁攝）

    蔣萬安表示，台北市及包括台中在內各縣市其實都一直保持密切的聯繫，並有一致共識，針對中央此次違法刪減地方一般補助款，將尋求法律途徑提出訴願。（記者王冠仁攝）

    2025/06/11 16:18

    〔記者劉詠韻、王冠仁／台北報導〕行政院刪除一般性補助款25%，多縣市提出訴願，台中市長盧秀燕今（11）日表示將提出行政訴願，卻稱「現在法院是中央執政黨開的」對結果表達悲觀。對此，蔣萬安直言，台北市及包括台中在內各縣市一直保持密切聯繫，且有一致共識，針對中央此次違法刪減地方一般補助款，將尋求法律途徑提出訴願，極力為老百姓、為市民朋友爭取應有權益。

    盧秀燕今於市議會指稱，中央刪除台中市的32億元已違反財劃法，儘管地方政府有意控訴中央，但目前階段仍希望不要對撞，蔣萬安今下午至台北市警察局出席第33屆金吾獎頒獎典禮，表揚得獎人員及模範警察，會前被堵訪問及，如何看待盧秀燕表示「法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人」，認為無論是訴願或釋憲都不會成功？

    蔣萬安回應，台北市及包括台中在內各縣市其實都一直保持密切的聯繫，並有一致共識，針對中央此次違法刪減地方一般補助款，強調將尋求法律途徑提出訴願，以及後續若有需要則提出行政訴訟，極力為老百姓、為市民朋友爭取他們應有的權益。

    對於訴願與訴訟結果有無信心，以及目前是否有排定的訴願時程？對此，蔣萬安表示，「我們已經提出訴願，那後續有一些地方政府也都提出，會行這樣的途徑來爭取民眾權益。」

    蔣萬安在今天下午前往台北市警察局，出席第33屆金吾獎頒獎典禮，他在會前接受媒體訪問時表示，台北市和台中等各縣市都保持密切聯繫，也都有一致共識，對於中央這次違法刪減地方補助款，循法律途徑提出訴願，極力為市民爭取應有權益。

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