喊國民黨支持國防預算 朱立倫：增加到GDP的3.5％也支持

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/11 16:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會時說，國民黨支持強化國防韌性、國土韌性以及社會韌性等相關預算，但不應該放在這次有關關稅的特別條例中，只要放在國防特別預算或追加預算，國民黨一定全力支持，而且不只限於GDP的2.5％，若有需要，即便增加到GDP的3.5％，國民黨也一樣會支持，只要對國家有利。

此外，昨天傳出有藍營地方議員的助理涉入共諜案，朱立倫說，任何違反國安，出賣台灣的共諜，國民黨絕不容許，只要有任何黨員涉案，國民黨考紀會就會立即嚴格處分，絕不許這些分子留在國民黨內。

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朱立倫說，昨天立法院國民黨團動員給予國軍將士最大的支持，把自願役加給提高為3萬元，義務役增加為2萬8590元，符合最低基本工資，同時恢復退役上校以上家庭子女教育補助，相信一定可以獲得全民支持國軍，重視國防。

朱立倫說，目前招募志願役軍人很困難，很難吸引青年人投入，提高待遇加給是必然作法，對於軍人重視以及退役後予以尊重也很重要，國民黨對軍人的重視，就是重視國防。國民黨絕對支持兩岸對話交流，但必須在國防安全的前提下進行，這就是「雙D戰略」，國民黨對於國防支持一定全力以赴。

他還說，國防絕對不只是採購武器而已，關鍵在於人力提升，現階段最大的危機就是人力不足與教育訓練缺乏，國民黨支持國防採購、人才培訓以及人力加強，這次提高國軍待遇所增加的預算，也一定會全力支持，教育訓練更是重中之重。

朱立倫指出，對於強化國防韌性、國土韌性以及社會韌性相關預算，國民黨同樣支持，但不應該被放在這次有關關稅的特別條例，只要放在國防特別預算或追加預算，國民黨一定全力支持，而且不只限於GDP的2.5％，若有需要，即便增加到GDP的3.5％，也一樣支持。

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