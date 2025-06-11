林岳龍掛名發言人之謎 國民黨北市黨部「正牌發言人」發聲了

林岳龍在外跑行程都穿「國民黨北市黨部發言人」背心。（翻攝林岳龍臉書）

2025/06/11 16:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕曾任多名國民黨民代助理的林岳龍疑涉共諜案，被檢調搜索約談，今（11日）上午10萬元交保，而林在外都自稱是國民黨台北市黨部發言人。對此，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今受訪表示無法確認，就他了解部分，至少目前沒有這位發言人。國民黨北市黨部發言人鄒韻婷也說，從不知有這位同事可以分擔發言工作。

北市議會國民黨團今召開黨團會議，戴錫欽會後受訪說，目前還無法確認林岳龍是否為發言人，本來負責對外發言、聯繫都是由鄒韻婷進行，鄒也說從來不知道有這位發言人；而主委黃呂錦茹目前羈押中無法受訪，也不確定林與黃呂間有沒有討論過，至少就他了解部分，目前沒有這位發言人。

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國民黨北市黨部目前發言人僅鄒韻婷一人，負責發布採訪通知、新聞稿，以及對外發言等，她今日受訪也說，從來不知道還有另一位發言人可以分擔工作。

據了解，林岳龍欲參選2026內湖、南港區市議員，曾向黃呂錦茹請託掛個市黨部職務以利跑地方，近期林在外則都穿著「國民黨台北市黨部發言人」背心跑行程，包過出席凱道「戰獨裁」集會等，但是否真有職務，恐只有黃呂能夠解答。

國民黨台北市黨部發言人鄒韻婷受訪說，從不知有另位發言人可以分擔職務。（記者甘孟霖攝）

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