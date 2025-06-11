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    竹科X二期392.5公頃列桃竹苗大矽谷計畫未成 曾資程批市府不會駛船嫌溪彎

    新竹市爭取竹科X二期392.5公頃列「桃竹苗大矽谷計畫」遭中央駁回？市議員曾資程批市府不會駛船嫌溪彎，是卸責中央。（記者洪美秀攝）

    新竹市爭取竹科X二期392.5公頃列「桃竹苗大矽谷計畫」遭中央駁回？市議員曾資程批市府不會駛船嫌溪彎，是卸責中央。（記者洪美秀攝）

    2025/06/11 16:07

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府都發處今天發佈新聞稿，稱市府今年3月初向行政院國家發展委員會提案，爭取392.5公頃頭前溪南岸（即竹科X計畫二期範圍）納入「桃竹苗大矽谷計畫」，並請行政院逕核定為「國家重大建設計畫」，但國發會回函請市府洽各中央權責機關辦理，等同此都市計畫退回「原點」。對此，市議員曾資程批市府「不會駛船嫌溪彎」，都市計畫本就有相關程序，市府只用一紙公文就要求中央全面核定，是卸責推給中央。

    曾資程說，「桃竹苗大矽谷計畫」是國家重大建設計畫，關乎未來產業經濟長遠發展的關鍵，也影響到地方生活機能的百年大計，但市府的都計程序啟動了嗎？至今未到地方開說明會，也未徵詢各界意見，更未經竹市都委會審議，沒有經過內政部都委會審議，單憑一份公文就要國發會核准全部392.5公頃的土地，這不等於是空白授權，難道中央可以不按程序就輕易核准通過嗎？市府未向市民及地方做完整說明，也未經完整程序就卸責中央，稱此案被中央駁回，顯然是民眾黨不會執政就推給中央的慣用說法。

    市府表示，雖遺憾，仍會持續向中央權責機關爭取協助。並稱行政院「桃竹苗大矽谷推動方案」核定內容，包括科技產業廊道用地供給面向的X基地擴建、交通運輸路網面向的新竹輕軌，以及產業人口居住面向的社會住宅興辦計畫，也在市府推動的「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案範圍內，並包括跨頭前溪新闢道路、果菜批發市場遷建基地等案。但本案在內政部都委會審議多年，因未取得行政院核定國家重大建設計畫，造成都市計畫審議程序難以推進。

    市府提報規劃392.5公頃「竹科X二期計畫」，針對頭前溪南岸千甲地區及周邊，預計提供90公頃科技產業專用區，藉此滿足竹科外溢之上下游產業鏈所需產業用地，對行政院雖核定「桃竹苗大矽谷計畫」，卻將四縣市所提報產業發展的規劃範圍退回，深感不解。

    新竹市爭取竹科X二期392.5公頃列「桃竹苗大矽谷計畫」遭中央駁回？市議員曾資程批市府不會駛船嫌溪彎，是卸責推給中央。（記者洪美秀攝）

    新竹市爭取竹科X二期392.5公頃列「桃竹苗大矽谷計畫」遭中央駁回？市議員曾資程批市府不會駛船嫌溪彎，是卸責推給中央。（記者洪美秀攝）

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