國台辦宣布監管台灣所有資通電軍 王世堅：台灣不是被嚇大的

民進黨立委王世堅11日出席中常會受訪。（記者張嘉明攝）

2025/06/11 15:20

〔記者陳昀／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今揚言，將台灣「資通電軍」所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。民進黨立委王世堅今出席中常會前受訪表示，台灣又不是被嚇大的，全民心理建設已經很強韌，類似話語可以不當一回事，但國安單位、國防部、數位部等要更謹慎處理。

王世堅指出，台灣有權利維護自己的國防、資安，中國、台灣各做各的，我們不會因為中共發表什麼積極作為就怕了，台灣又不是被嚇大的，剛好就好啦，我們也可以發布很多相對的監測，不管是對他們軍方還是國防佈建的了解，甚至是資通部分也有很多做法跟滲入。

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王世堅說，我們不像中共，一天到晚臭屁講一些事情，他們習慣每隔一陣子就發表一些恫嚇話語，但台灣人不是被嚇大的，全民心理建設已經很強韌，類似話語可以不用當一回事，倒是國安局等單位要更謹慎、加把勁，台灣是民主社會，生活就是外弛內張，大家自由自在生活，但該有的警戒，大家心裡自有一把尺，知道該怎麼做，尤其國安單位、國防部、數位部都要更謹慎處理。

針對國民黨爆共諜，王世堅說，過去蔣介石總統有一句話說得很對，匪諜就在你身邊。到處都可能會有，國民黨有被匪諜滲入，可能是長期以往跟中國交流比較頻繁，容易被滲入，但他認為，中共滲透一定會針對敵對的黨，友好的話滲透他幹麼？民進黨自己要小心。

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