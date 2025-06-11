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    大罷免投票 朱立倫：全黨展開「愛國者行動」 進入「戰鬥狀態」

    國民黨主席朱立倫今（11）日主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席朱立倫今（11）日主持中常會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/11 15:46

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指出，面對這次大罷免，全黨都要進入「戰鬥狀態」，他並以「愛國者飛彈」保護台灣與民主做為比喻，呼籲全黨展開「愛國者行動」，共同守護每一席國民黨立委。

    朱立倫表示，接下來31個國民黨立委選區都要做好「地方守護」，今晚他會拜訪桃園市長張善政，以「桃園隊」為例，當地6個國民黨立委就是「桃園隊」的成員，在「張（善政）隊長」的帶領下，大家要把團隊作戰做好，除了桃園之外，他也將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕以及各個藍營縣市首長見面，一起研討戰略與戰術，由各地縣市首長擔任「指揮官」，領導「地方守護」。

    朱立倫接著說，有關「區域聯防」，就是要把中間的區域力量做整合，進行跨區協調與協助，黨中央會成立「護民主助講團」，集合所有黨內先進包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等人，並分為北北基、桃竹竹、中雲投、花東等每一個戰區進行相互合作支援，以及跨區助講、協助，尤其重要的直轄市長與韓國瑜，都會是最大的支撐力量，大家共同協助各區的立委，有關未來的造勢活動他也會與地方首長聯絡安排。

    朱立倫表示，未來選前幾天再到選前之夜，國民黨將進行全國大造勢，守護每一席藍委，他強調，不同意罷免，就是守護台灣的民主，為了台灣大勝利，也就是不同意賴清德總統獨裁、民進黨搞惡罷，大家共同不同意罷免，台灣才能大勝利，為了不讓民進黨獨裁、惡罷，全黨都要團結展現行動。

    此外，國民黨組發會、文傳會今日還就相關規劃作為，向中常會進行報告，朱立倫說，接下來在各地的所有行動，拜託黨內大家要一起站出來。

    朱立倫表示，全世界各民主國家都在拼經濟，只有台灣因為賴清德為了個人權力，在推動大罷免，大罷免就是大獨裁，而且民進黨只准罷藍，不准罷綠，罷綠就要被約談、搜索、羈押，但罷藍一方的有關作為卻視而不見，國民黨要嚴防第三階段大罷免，全黨進入「戰鬥狀態」，他並用「愛國者行動」形容，強調這就是愛中華民國、愛台灣，保護民主、保護台灣，就如同愛國者飛彈面對所有的空襲與敵人，呼籲大家要以愛國者精神來守護天空。

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