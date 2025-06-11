沈伯洋遭中國鎖定攻擊 徐斯儉：恐為轉移六四、網攻捷克焦點

國安會副秘書長徐斯儉今接受網路節目專訪時分析，中國官媒發布沈伯洋新聞，很可能是要轉移六四及近期被捷克外交部抗議網攻的負面訊息。（圖由Yahoo TV提供）

2025/06/11 15:13

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其家族，連日被中國官媒、特定台媒攻擊「賺紅錢」，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒。國安會副秘書長徐斯儉今在網路節目分析，中國官媒6月5日發布新聞，很可能是要轉移六四及近期被捷克外交部抗議網攻的負面訊息，把自己從加害者變被害者，藉此動搖台灣軍心。

徐斯儉指出，台灣是全世界受到假訊息、資安攻擊最多的國家，某個國家不斷攻擊我們，因此其他民主國家非常好奇我們如何防治，瑞典國家中國問題研究中心去年研究指出，中國幾乎介入台灣所有選舉，所有對其他國家用過的手段，都曾發生在台灣身上。

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徐斯儉表示，台灣政府針對各種樣態的資安攻擊，都有不同橫向協調，執法機關也持續蒐集資料分析，並運用科技手段，比如以AI偵測受矚目的爭議訊息，提醒政府應對，資安方面的法制也相當完備，公部門間、公私部門的協調也很不錯。

被問及沈伯洋及沈父的國際貿易工作疑遭中國攻擊，徐斯儉分析，《大公報》、《文匯報》6月5日發布新聞，在此之前，捷克政府正在抗議中國駭客組織APT31，持續對捷克外交部認定為關鍵基礎設施的非機密網路系統進行惡意攻擊，要求中國恪遵國際規則並採取所有適當措施妥善處理此一問題。捷克外長Jan Lipavsky也透過社群媒體X指控中國透過操縱、宣傳及網路攻擊等途徑干預捷克社會；此外，前一天是6月4日，中國部分網站也被駭入「勿忘六四」等文字。

徐斯儉認為，沈伯洋一事，不排除是中國為了轉移焦點，把自己從加害者變成被害者，也藉此動搖台灣軍心、設法離間台美關係，尤其大公報是中國駐港媒體，就是黨在指揮的官方媒體，這絕非偶然。

此外，中國上月底舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，徐斯儉提到，最嚴重的是合辦已符合兩岸人民條例33條之一的與中共黨政軍合作行為，相信陸委會將仔細檢視、依法處置。

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