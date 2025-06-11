為幽靈連署道歉被凌濤嗆so what？ 戴錫欽：檢討與團結可以並行

戴錫欽強調，黨內檢討與團結可以同時進行。（記者甘孟霖攝）

2025/06/11 15:54

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨於台北市發動罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」雙雙宣告失敗，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽日前說，國民黨應針對連署過程發生幽靈連署等缺失檢討、道歉。對此，國民黨智庫副執行長凌濤於政論節目上表示「so what」？重點是被罷免的委員怎麼想。戴錫欽今（11日）受訪強調，每個人判斷不同很正常，檢討與團結可以並行。

戴錫欽6月7日於罷雙吳宣告失敗後說，這次連署過程產生疑似偽造文書或相關觸及法律的問題，國民黨當然必須深自檢討，內部檢討這些瑕疵後，也必須向外界表達歉意。

請繼續往下閱讀...

凌濤於政論節目上針對戴錫欽的說法回應表示：「沒有選舉的人的任何批評跟指教，那是他個人，因為你還要看這些被罷免的立委怎麼想so what，重點是這些被罷免的委員，誰是這次在選舉的人？誰講的為主嘛！」

北市議會國民黨團今開黨團會議，戴錫欽會後受訪表示，道歉本就是他個人的想法，而每個人對於現階段孰重孰輕有不同的判斷，民主政黨有不同的聲音是正常的事情，就他個人而言，發生死亡連署導致黨工被搜索、羈押，黨內應該要檢討，這不是針對個人，是針對事件的缺失，黨面對這件事，對團結沒有影響，檢討與團結可以並行，發現問題、解決問題，越可以凝聚共識，甚至爭取中間選民支持，對於要保住國民黨立委更有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法