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    批藍打沈伯洋根本扣分！陳揮文點名青年軍3人：到底在幹嘛？

    陳揮文表示，國民黨為了修理沈伯洋的父親，把200萬台商都罵進去了。他直言：「其實我認為國民黨是扣分的。」（圖翻攝自陳揮文YT）

    陳揮文表示，國民黨為了修理沈伯洋的父親，把200萬台商都罵進去了。他直言：「其實我認為國民黨是扣分的。」（圖翻攝自陳揮文YT）

    2025/06/11 14:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋及其父親連日遭香港媒體、中國國台辦、特定媒體與藍營鋪天蓋地攻擊。名嘴陳揮文近日談及此事，表示國民黨為了修理沈伯洋的父親，把200萬台商都罵進去了。他直言：「其實我認為國民黨是扣分的。」他還批：「我就說國民黨的這些青年軍，凌濤這些人，楊智伃這些人，張斯綱，你們到底在幹什麼？」

    陳揮文近日在YT頻道批評，國民黨長期以來的弊病，就是「有槍不會撿，撿到槍不會開」。他質疑國民黨，要把沈伯洋打成中國同路人、把黑熊打成中國熊嗎？把沈伯洋抹黑或抹紅，問題就解決了嗎？

    陳揮文批國民黨，在罵沈伯洋跟沈父的同時，另外兩百萬名台商怎麼辦？他質疑，為了修理沈伯洋跟沈父，「你不知不覺把200萬台商都罵進去了，你不知道嗎？你沒發現嗎？」

    陳揮文質疑，哪個台商公司在中國登記不是寫中國台灣，哪個台商去那邊賺得不是人民幣？他指出：「你在圍剿沈伯洋的同時，其實我認為國民黨是扣分的，那個題目不能這樣操作。」最後他也嘆氣說：「我就說國民黨的這些青年軍，凌濤這些人，楊智伃這些人，張斯綱，你們到底在幹甚麼？」

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