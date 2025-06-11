前助理林岳龍涉共諜案10萬交保 王鴻薇批縱放：檢調應說清楚

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/06/11 14:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨台北市議員王欣儀的兼職小編林岳龍涉共諜案，林過去曾任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺的國會助理，檢察官訊後今清晨諭令林男以10萬元交保。對此，王鴻薇質疑，涉及國安的共諜案怎麼可以10萬元就交保？這不就叫做縱放嗎？檢調應對外說清楚。

王鴻薇表示，2022年她補選立委時因缺人手，有人來推薦林岳龍，林過去曾在議員李慶元辦公室擔任助理，因此加入她的團隊負責地方行程、基層服務，目前已離職一年半。

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對於民進黨立委王定宇指林岳龍擔任王鴻薇助理「極為兇險」，王回應，她是不大瞭解，她已說過林就是她負責地方行程的助理，那參加里鄰工作匯報到底有什麼樣的兇險？可以取得什麼樣的國家機密，林負責地方服務處，完全接觸不到機敏資料，王定宇應該對外說清楚，王定宇他自己作為民意代表，可以這樣的無限上綱的在那邊渲染？

王鴻薇強調，如果林岳龍涉及共諜案，她完全支持檢調辦案、勿妄勿縱。可是今早的最新的訊息是林岳龍10萬元交保，其他的相關涉案人員全部請回，所以她也想請問檢調，如果這是一樁涉及國安的共諜案，怎麼可以10萬元就交保了呢？這不就叫做縱放嗎？檢調應該趕快對外說清楚。

王鴻薇表示，從昨天開始，民進黨很多政治人物以為撿到槍，包含她剛才講的王定宇，或是現在被稱為中國紅熊的民進黨立委沈伯洋，以為林岳龍事件讓他們好像抓住了一個浮木，可是林僅10萬元交保，檢調一定要講清楚、說明白，到底是發生什麼事情。

王鴻薇也說，她個人和國安會祕書長吳釗燮（秘書涉共諜案）或者是其他如總統府甚至外交部的人相比，「我的態度完全不一樣」，她在第一時間就如實的對外說明，也願意出面說明，「如果檢調需要，我也可以配合調查，完全沒有問題，我不會像吳釗燮一樣躲起來」，不願面對檢調偵辦。

被問及過去有發現林岳龍有什麼異狀嗎？王鴻薇表示，因為林負責地方行程，她最在意的就是地方的里長有沒有告林的狀，比如說林服務不周到或懶散等等，或有什麼這個品德操守的問題，但她倒沒有聽到里長對林有什麼抱怨，但在服務的狀況有人覺得他的做法可能要更好一點，這是一般地方服務經常發生的事情，「基本上在我辦公室服務的期間，我個人真的是沒有發現有什麼樣的異狀」。

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