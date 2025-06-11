補助款挨刪新北議會交鋒激烈 侯友宜：不能把救命錢當政治籌碼

新北市議員顏蔚慈今（10）日在議會市政總質詢時指出，新北市社福、教育經費近年皆有剩餘，認為即便中央刪減補助，並不影響市府推動業務，批評市長侯友宜將預算問題政治化。（記者羅國嘉攝）

2025/06/11 15:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕針對中央刪減補助款引發熱議，新北市議員顏蔚慈今（10）日在議會市政總質詢時指出，新北市社福、教育經費近年皆有剩餘，認為即便中央刪減補助，並不影響市府推動業務，批評市長侯友宜將預算問題政治化。侯則強調，遭刪的是艱苦人「救命錢」，不能接受補助款被當作政治威脅工具，反問「難道支持刪艱苦人預算嗎？」

顏蔚慈質疑，中央刪減補助是為彌補立法院大砍中央預算後的缺口，並非針對特定地方，直言「政治可以有立場，但不能沒有良心」。侯友宜說，新北被刪30.4億，其中社福占16.12億、教育7.6億、基礎建設16.72億。民進黨1月說地方補助款不能刪，但5月就大刪了，應該一碼歸一碼，統刪應該由中央帶回調整，這樣刪地方補助款對艱苦人很不公平。

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顏蔚慈指出，有國人希望社福預算受影響，市府不能故意內行人說外行話。市府的社福支出每年都有剩餘，2021年剩餘26.95億、2022年剩餘23.38億、2023年剩餘13.64億。市府要求議會支持預算，每年預算都用不完，現在行政院被大砍預算，許多機關業務費被刪除10％至50％不等，換個角度想市府能接受秘書處被刪10％業務費嗎？即便是一般性補助款被迫被刪減，中央對新北市整體補助較去年增加68.5億，也不影響新北市政府給艱苦人的社福支出。

她痛批，藍白只顧政治算計、罔顧國家前途，「政治可有立場但不能沒有良心」這句話應該原話送給侯市長。

侯友宜回應，議員將不同科目的補助款混為一談，強調身障與長者照護等社福經費「是用得剛剛好，並沒有剩餘」，所謂「剩餘」是因為中央計畫型補助款未撥付導致計畫無法執行，與一般性補助無關，侯更直言，不要把艱苦人的救命錢當作政治威脅「不能這樣做啦」反問難道支持刪艱苦人預算嗎？

主計處長吳建國補充，補助款分好幾種，計畫型與一般型是兩件事，而剩餘是計畫型補助款因中央原先答應要給錢，但經費沒有到位，導致計畫無法執行，經費才會剩餘，不能接受一般性補助被刪30.4億。

林秉宥表示，一般性補助款的額度是市府跟中央協調核定的，所以市府是可以做決定統刪30.4億也要平均刪除在哪裡，行政院主計總處在今年四月就提出，因為立法院刪除預算939億，扣除通刪數303億，自行調整刪減數636億，因此恐縮減地方的補助金額，所以刪除社福的一般性補助款是市府自己挑選的選擇，艱苦人的社福預算就是市府覺得最可以刪除的地方。

吳建國說，法定支出是要看撥付源頭是否屬於法定必需要撥付，而不是看項目。侯也說，一般性補助款是中央跟地方協商核定，而中央有指定項目，跟統籌分配稅款一樣。更直言「綠委沒有爭取財劃法。」

針對新北市民進黨團批評市府每年有結餘，與台北市一樣預算根本用不完，國民黨團書記長王威元反批，民進黨連計畫型補助款和一般性補助款傻傻分不清楚，竟還護航中央政府不得不刪地方性補助款，已經不是單純傻，而是非常壞。

議員江怡臻則說，當民進黨團批評藍白刪凍預算，是癱瘓國家機器，然而民進黨刪除地方性補助款，才是刀刀砍在市民身上，令人憤怒。

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