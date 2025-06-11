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    批徐巧芯提案專報卻沒來開會 沈伯洋：解凍案都是綠委來「擦屁股」

    民進黨立委沈伯洋近日因其父親在大陸做生意等事，成為輿論檢討目標。對此，沈伯洋11日於立院受訪時表示，這是國民黨為了轉移大罷免的焦點。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委沈伯洋近日因其父親在大陸做生意等事，成為輿論檢討目標。對此，沈伯洋11日於立院受訪時表示，這是國民黨為了轉移大罷免的焦點。（記者羅沛德攝）

    2025/06/11 15:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（11）日處理預算解凍案，但國民黨立委卻未留下參與審議。外交及國防委員會召委、民進黨立委沈伯洋指出，本委會的國民黨立委中僅有馬文君有簽到質詢，其中提案要求國防部進行專案報告的國民黨立委徐巧芯，甚至未簽到，解凍案都是由民進黨立委來「擦屁股」。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付的國防部主管預算凍結案，其中一案為國民黨立委徐巧芯提案，針對處理海軍陸戰隊性騷申訴案件提出專案報告。

    召委沈伯洋宣布，海軍陸戰隊性騷申訴案專案報告以及其餘國防部預算凍結案中，要求經書面報告並經同意的40案，在場立委皆同意解凍，委員會同意動支，提報院會。

    沈伯洋表示，這畢竟是專案報告，委員會花費一個早上做專案報告，希望提案委員可以來看一下內容，不管是法案還是解凍，「國民黨委員參與的程度實在是有點低」。

    民進黨立委王定宇也指出，「（專案報告）提案委員連簽到都沒有」。

    沈伯洋會後受訪指出，性平案專案報告由徐巧芯提案，但今天外交及國防委員會的國民黨立委中，僅有馬文君有簽到，且馬文君也是質詢完就走了。

    沈伯洋批評，國民黨延會卻又不來開會，且凍結案大部分都是由馬文君提案，解凍案是一群民進黨立委在幫忙「擦屁股」，真的不是很合理，「好歹自己的案子自己要來一下」。

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