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    黃國昌要求國安簡報公開直播 徐斯儉：不可能！若能公開報紙看就好

    徐斯儉接受網路節目專訪，被問及國安情勢簡報進度時表示，國安會負責協調相關單位準備國安簡報，正緊鑼密鼓進行。（圖擷取自Yahoo TV）

    徐斯儉接受網路節目專訪，被問及國安情勢簡報進度時表示，國安會負責協調相關單位準備國安簡報，正緊鑼密鼓進行。（圖擷取自Yahoo TV）

    2025/06/11 15:07

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民眾黨主席黃國昌要求公開直播、國民黨主席朱立倫也喊話希望「更高透明度」。國安會副秘書長徐斯儉今表示，「不可能直播」，如果能公開，報紙上看就好、研討會聽就好，不需要特別安排機制向在野黨領袖說明，這些機敏資訊也會影響未來的情報交換，在野黨領袖參與也必須簽保密協定。

    徐斯儉接受網路節目專訪，被問及國安情勢簡報進度時表示，國安會負責協調相關單位準備國安簡報，正緊鑼密鼓進行，聯繫則由府方負責，已經在聯繫，但沒辦法公布具體時間點。

    徐斯儉也說，不可能直播，道理很簡單，如果這些事可以向全世界講的話，它就不是機敏訊息，就不需要特別安排這樣的機制跟在野黨領袖說明，包含美國、加拿大、法國等很多民主國家都有這項制度，都是機敏、沒有直播的，如果能公開，報紙上看就好、研討會聽就好，也會影響到未來的情報交換。

    徐斯儉說明，這些資訊不能對外公開，賴總統是希望國內政黨即使競爭，對外仍要團結，因此藉此機制讓在野黨了解我們面臨的具體威脅是什麼，但這些機敏資訊牽涉到情報來源、友邦等，怎麼能對外講？全世界都是這樣做的，屆時參與者要簽保密協定，希望不分顏色、政黨，針對國家安全能夠團結，這也是賴總統初衷。

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