徐斯儉駁「養共諜」：國安會安全查核比照新法再加嚴

國安會副秘書長徐斯儉今天接受網路節目專訪。（圖擷取自Yahoo TV）

2025/06/11 14:56

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨前黨工黃取榮結識中共中央軍委會情報人員，返台後吸收前黨工邱世元及國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨成為下線，4人昨被北檢即高檢署起訴並求處重刑。國安會副秘書長徐斯儉今表示，沒有執政黨會「養」共諜，這是敵方不友善的滲透行為，政院修正後的安全查核辦法，國安會也將比照再加嚴。

徐斯儉接受網路節目專訪表示，近期有4名與政府、民進黨相關人士涉共諜案遭起訴，這代表政府也有偵查並破獲，他不太贊成所謂「民進黨養共諜」的說法，哪有執政黨會養共諜？中共當然會想針對權力核心滲透，這是敵方非常不友善的行為，不是執政黨在「養」。

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徐斯儉坦言，行政院修正後的安全查核辦法，國安會將比照辦理並加嚴，因為國安會是更重要的單位，安全查核的方法會改進、查核人員也要增加，包含出國紀錄、親戚家族有沒有在中國經商等相關資訊可能都要查，行政院會有很清楚的標準，揭露資訊後列不同風險等級，供用人單位考量。

對於政府要求公務員不能有中國居住證、身分證被批評挑釁、製造兩岸緊張，徐斯儉說，這本來就是法律規定，揭露有什麼好挑釁？公務員本來就有忠誠義務，這叫保護自己，如果強盜、小偷在門口晃來晃去，加強保護不叫挑釁，「沒有挑釁強盜這件事」。

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