王鴻薇稱已離職1年半 四叉貓打臉：林岳龍去年以「王鴻薇立委辦公室主任」身分到建中講評

王鴻薇回應林岳龍已離職1年半。對此PTT網路紅人「四叉貓」表示，林岳龍2024年6月5日去建中當講評時，頭銜是寫「王鴻薇立法委員辦公室主任」。（圖擷取自 臉書）

2025/06/11 16:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍疑似涉入共諜案，林岳龍過去也曾任立委王鴻薇助理，因此引發議論，王鴻薇對此回應稱林岳龍已離職1年半，PTT網路紅人「四叉貓」則發文指，林岳龍2024年6月5日去建中當講評時，頭銜就是寫「王鴻薇立法委員辦公室主任」。

國民黨立委王鴻薇今（11日）受訪表示，林岳龍已離職1年半，任職期間是負責地方行程及服務，民進黨立委王定宇在臉書秀出林岳龍參加里鄰工作會報的簽名，正足以證明她對外所言不假，至於王定宇說「極為凶險」，王鴻薇質疑「我不知道參加里鄰工作會報是有多凶險？是能因此接觸國家機密？」

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四叉貓在臉書PO出台北市立建國高級中學112學年度高二人文社會資優班專題研究成果發表會議程的截圖，在場次B公民審議論壇，其中一場的講評為林岳龍助理教授，上面所稱的頭銜為「王鴻薇立法委員辦公室主任。」

四叉貓在貼文中表示，「王鴻薇妳說林岳龍已經離職一年半了，可是林岳龍一年前2024年6月5日去建中當講評時，頭銜是寫『王鴻薇立法委員辦公室主任』耶。」

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