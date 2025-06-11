朝野立委審AI基本法卡關 數發部擬7/15前提出部版草案

立法院教育及文化、交通委員會今舉行聯席會議，審查由朝野立委所提出的「人工智慧基本法草案」。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/11 15:01

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院教育及文化、交通委員會今舉行聯席會議，審查由朝野立委所提出的「人工智慧基本法草案」，歷經約3小時討論，朝野立委就該法主管機關、立法目的等關鍵條文均無法達成共識，包括法案名稱及前11條條文都予以保留。經休息討論，最終朝野取得共識，會議主席、國民黨立委葛如鈞宣布，請數位發展部於7月15日前提出部版草案，他再於7月21日當週排審，今日會議散會。

人工智慧（AI）已成為各國競相發展的領域，「AI基本法草案」也在台灣討論多年，終於進入立院委員會審查階段，目前朝野立委共計提出14個版本。

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今年5月14日，教文、交通委員會舉行第一次聯席會議審查「AI基本法草案」，行政院雖已定調由數發部負責推動草案，但朝野立委對於該法主管機關仍有分歧，執政黨立委多點名數發部，在野黨則多主張國科會。

今日審查一開始，民進黨立委認為現階段大家想法仍分歧，盼在進入逐條討論之前先進行大體討論，也有委員建議全案保留送協商，不要進入逐條討論。在野黨委員則認為AI發展瞬息萬變，但至於仍等不到行政院所提出的版本，從第九屆立院至今仍無法提出基本法草案，是對不起AI立國的一個方向。

民進黨立委吳沛憶則質疑，今日討論的是「基本法」，但民眾黨團所提出的版本是「作用法」，兩者難以同時進行討論。民進黨立委陳秀寳也說，既然行政院認為是主管機關是數發部，那為什麼是教文委員會在審？主場應該在交通委員會，為什麼不尊重行政院？葛如鈞則說，第二條就會討論到相關主管機關。

而後，在逐條審查時，包括草案名稱、章名，以及第1條至第11條條文，朝野立委均無法達成共識，接近中午時，葛如鈞裁示休息，而後朝野立委經溝通討論取得共識，最終葛如鈞宣布，感謝跨黨派諸位委員對於本法的關注，剛有非常充分的發言討論，請數位部於7月15日前提出部版，他會在7月21日當周排審。

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