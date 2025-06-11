挺黨外在野聯盟 館長稱：媒體拿納稅錢幫民進黨洗地

前國民黨立委鄭麗文力發起的黨外在野黨大聯盟今日召開成立大會，發起人之一網紅館長陳之漢人在中國無法缺席，並透過影片參與活動。（記者林哲遠攝）

2025/06/11 15:41

〔記者林哲遠／台北報導〕前國民黨立委鄭麗文發起的黨外在野大聯盟今日召開成立大會，發起人之一網紅館長陳之漢人在中國無法缺席，並透過影片參與活動。他指控，三立、民視等等媒體領人民納稅錢幫民進黨洗地，還聲稱在野力量很薄弱，沒有民進黨這麼有錢，沒有民進黨培養這麼多「神經病」側翼。

陳之漢透過錄影指出，因為他要去中國無法參與今天的活動，他非常力挺本活動，希望台灣人民要看清楚民進黨的本質為何，台灣現在越來越對立，民進黨為了自身的權利，整天胡說八道，用媒體造謠，完全不是事實還亂寫。

請繼續往下閱讀...

「三立、民視這些媒體拿著人民的納稅錢，幫民進黨洗地！」陳之漢聲稱，藉由本次在野大合作，要從這次的大罷免不成功，到2026、2028年選舉團結起來對付邪惡政權，拿著中國錢罵中國的紅孩兒，真是莫名其妙。

陳之漢強調，現在在野力量很薄弱，沒有民進黨這麼有錢，沒有民進黨培養這麼多「神經病」側翼，整天跑到別人場子叫囂，現在在場每個人都是專業評論政治的媒體人，跟他們截然不同，希望大家勇敢加入，對付民進黨這種沒法治的政府。

黨外在野黨大聯盟發起人包含前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、馬英九基金會執行長蕭旭岑等馬政府時期官員，以及北一女教師區桂芝、將赴中國直播的「館長」陳之漢、前立委郭正亮、學者馮建三、廖元豪、施正鋒等人。

中廣前董事長趙少康、國民黨立委陳玉珍、游顥、鄭正鈐、林德福、牛煦庭、賴士葆、馬文君、賴士葆、無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍等人今日也到場聲援。

「黨外在野大聯盟」今（11）日舉行成立大會。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法