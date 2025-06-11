鄭正鈐小編林岳龍涉共諜案 林志潔：多了一個罷免理由

國民黨新竹市立委鄭正鈐的小編林岳龍涉共碟案，新竹市雙罷免總部發言人林志潔稱鄭正鈐涉入多項爭議卻持續神隱切割，已不適任，籲市民三階投下同意票。（照片取自林志潔臉書）

2025/06/11 15:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐面臨罷免將進入三階投票階段，而曾任其粉專的小編林岳龍涉共諜案獲交保，消息傳到新竹市都讓在地民代譁然，民進黨市議員劉崇顯批鄭正鈐與中共協同口徑一致，才叫做「養共諜」。新竹市雙罷免總部發言人林志潔也批鄭正鈐接連涉入動員外籍人士、暴力剝削移工、公務車密會建商等爭議都只會神隱，如今又多了一個涉入共諜案小編的老闆，籲市民三階投票投同意，罷免不適任立委。

林志潔說，昨天傳出立委助理涉入共諜案遭偵查，包括竹市立委鄭正鈐小編林岳龍，鄭正鈐在立院期間除為傅隨組織，親共賣台毀憲亂政，更違法動員外籍人士反罷免，照顧暴力討債高利貸業者，更濫用公務車A公家油費過路費，立委任內還亂刪園區、國防、防疫等預算，百件官司纏身還欠詐騙集團錢，如今持續裝睡，不誠實不負責不回應，這樣的不適任立委不能再讓其留任立法院，籲市民三階罷免投同意票。

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劉崇顯也提到，身為科技城選出的新竹市立委，鄭正鈐日前不僅不為台積電說話，更與中共國台辦用一樣的詞彙來抨擊台積電的商業決策，說得彷彿比董事長魏哲家還要懂半導體產業。就在昨天有關共諜案的最新進展出爐後，傳出林岳龍也在鄭正鈐團隊擔任小編，才讓人恍然大悟，為何鄭正鈐要背著民意期待也要誣蔑台積電，就是為了協同中共打擊台灣。

劉崇顯說，中共作為台灣的境外敵對勢力，早就想方設法透過間諜行動來「竊取機敏資訊」或「協同認知作戰」，若政治人物言行與中共對立但身邊卻查出共諜，這叫做「遭共諜滲透」，反之，若言行配合中共又與共諜有所接觸，才是名副其實的「養共諜」。

鄭正鈐接連涉入動員外籍人士、暴力剝削移工、公務車密會建商等爭議都只會神隱，今天又傳出鄭正鈐遭檢方以「被告」傳喚，罷免不適任立委已刻不容緩，籲三階罷免務必投「同意」票，不要再讓令新竹人蒙羞的立委代表市民。

國民黨新竹市立委鄭正鈐的小編林岳龍涉共碟案，民進黨竹市議員劉崇顯稱協同中共口徑一致的才叫做「養共諜」，抨擊鄭正鈐已不適任，籲市民三階投下同意票。（照片取自劉崇顯臉書）

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