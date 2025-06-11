陳婉真參與政治卻無積蓄 若沒有蔡啟芳幫忙恐怕走得更早

前立委蔡啟芳（資料照）

2025/06/11 14:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前立委陳婉真今（11）日凌晨2時34分在泰國清邁醫院過世，享壽75歲。據朋友轉述，如果沒有前立委蔡啟芳幫忙，陳婉真恐怕走得更早。

陳婉真一生以「黨外」自許，致力推動台灣獨立建國，早年叱吒台灣政壇，被封為「台獨女戰將」，但1997年因誹謗黨內同志，遭民進黨開除黨籍，後陳婉真被無黨籍前南投縣長彭百顯延攬擔任社會局長，之後又被國民黨籍縣長卓伯源延攬擔任新聞處長。

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陳婉真的一名好友說，婉真姐經濟情況並不好，晚年罹癌，若不是蔡啟芳，恐怕連抗癌的錢都拿不出來。陳婉真當年在立法院司法委員會，認識了蔡啟芳，蔡是民進黨內第一個具有黑道背景的人，也是最「大尾」的，蔡從不掩飾自己的過去，從政路上率性而行，講話口沒遮攔，他跟陳婉真個性相投，相互尊重，結為「道上好友」。

好友說，多年前蔡啟芳來彰化田中跟陳婉真敘舊，得知其經濟情況，又知其罹癌，便將她接到嘉義一間自己人經營的長照中心安養，又幫她安排赴泰國治療癌症。

好友說，蔡啟芳真的「有情有義」，陳婉真一度開玩笑說，「自己的財產就剩田中這棟農舍，以後就過給蔡啟芳」。陳婉真經濟拮据其來有自，她個性爽朗海派，公職生涯所得幾乎拿去投入台獨運動或支助友人生活，就連兒子當年要出國唸英國劍橋大學都拿不出錢，當年此事傳到民進黨大老耳裡，出面解決。

好友表示，陳婉真在綠營有一定的政治地位，她不習慣拜託人家。倒是許多綠營人士後來對陳婉真跑去「當卓伯源的官」非常不諒解，以致昔日的綠營同志都「分道揚鑣」，當作不認識，而陳婉真「堅持做自己」，在地方寫書、寫歷史傳記。

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