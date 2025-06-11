立院今審兒童托育服務法 綠委籲補強調查機制5大問題

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查《兒童托育服務法》草案，民進黨立委范雲、伍麗華今天偕同民團共同召開記者會。（范雲辦公室提供）

2025/06/11 15:09

〔記者李文馨／台北報導〕幼兒托育因剴剴案受到高度關注，立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查《兒童托育服務法》草案，民進黨立委范雲、伍麗華今天偕同民團共同召開記者會指出，在兒虐事件調查機制上，院版草案仍有五大問題，包含通報後未通知家長、被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制等，呼籲應在立法階段就將漏洞補上，保護兒童與家長權益。

范雲表示，有關違法事件處理機制，院版草案主要參考2023年3月施行的新版《幼兒教育及照顧法》和《教保服務人員條例》；然而該二法施行至今2年多，違法事件處理機制運作尚未成熟，就直接整套移植至不同年齡兒童的托育法裡，讓人憂心這部全新的托育服務法，是否真的能夠保護兒童安全。

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范雲指出，行政院版本違法事件兒虐調查機制至少有五大問題，包含通報後未通知家長、處理過程應提供兒童保護及資源、被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議、被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制、公布違法行為人或機構名稱之期間比現行法還低。

伍麗華說，她在陪伴臺東縣關山案的過程，觀察到現行制度存在三大荒謬，包含調查過程未通知家長、提供給家長的調查報告幾乎全被塗黑、家長若對調查與懲處結果不服，卻無任何救濟管道。她認為，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制。

人本基金會秘書林郁璇強調，在裁罰事件上，幼照二法和托育法都是《兒童及少年福利與權益保障法》的特別法，而現行兒權法公布期間無期限，但幼照法卻只有最高6年、托育法也要由中央制定期間，會出現不一致的狀況。呼籲托育法應該要跟兒權法一致，現行的幼照法也要一併修法，移除授權主管機關訂定公告期間的規定。

臺北市平安新村幼兒園案受害者家長表示，協助家長處理難題應該是要由公部門來做，而不是由民意代表來做。陪伴協助臺北市培諾米達案被害者的律師吳沂錚則認為，整個幼兒園違法事件制度，對被害者不夠友善。

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