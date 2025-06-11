綠議員籲新北防中共網攻假訊息操作 侯友宜：已盤點108處重要基礎設施

議員張錦豪先以網劇《零日攻擊》描述中國可能透過網攻、滲透與假訊息操作，癱瘓電力、網路、交通等關鍵設施，進而造成民心渙散。（記者羅國嘉攝）

2025/06/11 14:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕兩岸關係緊張，外界憂心中共會透過資訊戰與基礎設施漏洞進行攻打，進而瓦解台灣讓社會癱瘓。新北市民進黨團議員今（11）日在議會進行總質詢，聚焦「國安危機與資訊戰爭」，要求新北身為台灣最大城市，相關基礎設施應做好萬全準備。市長侯友宜表示，「國安議題超越一切，沒有安全就沒有一切」，市府已盤點108處重要基礎設施，有9處是國防部特別指定，已設有港警、保警與替代役等協防警力，進行多層次防護。

議員張錦豪先以網劇《零日攻擊》描述中國可能透過網攻、滲透與假訊息操作，癱瘓電力、網路、交通等關鍵設施，進而造成民心渙散。據中國軍事雜誌揭露，解放軍只要癱瘓台灣30至40個關鍵設施節點，實現「不戰而勝」的戰略目標，且夏季颱風前的上班日下午是最佳攻擊時機。

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張錦豪警示，若北部3大變電站遭同時攻擊，將有高達99.7％的機率造成全面停電，建議市府加強電力、通訊、水資源、交通等設施的韌性設計與備援能力，同時提防空拍機與無人機攻擊；他也提到，AI假訊息技術逐漸普及，先前新北已有13名區長遭到AI換臉合成不雅照恐嚇，未來不排除擴及民代與首長，呼籲強化資訊安全、媒體識讀與民防機制，並建議市府擴充民防、義警與消防力量，配置更多無人機干擾設備，並進行跨局處整合訓練。

議員林秉宥提到「戴維森窗口」2027年中國對台攻擊時間點，說中共對台滲透報告，有30萬黑道跟中共解放軍有一定聯繫，地方警力是否能夠應付。且新北位處戰略要地「山海關」，市府應具體向市民說明準備情形，並就中共對黑幫與社會滲透問題，強化情資掌握與反滲透對策。

黨團副召集人蘇錦雄表示，近期大陸直播主、陸配在校園直播拍攝事件頻傳，認為不管陸配還是外配都是台灣一份子，提到這個不是為排擠，是為台灣社會安定，市府需要注意這也可能是種統戰模式國安問題，隨著陸續出現中國人士針對學童上下學路線進行長時間拍攝與直播，並回傳至抖音、小紅書，部分內容明確描述通學動線與學校地理資訊，市府應該要做出更好的防護方式。

侯友宜回應，市府已盤點108處關鍵設施，其中9處為國防部指定設施，平時已有港警、台鐵警察與保安警察駐守，其他地區也強化警力巡邏。新北市同時設有9402處防空避難所，可容納超過880萬人，將透過演練、公民教育推動全民防衛意識；另外，無人機攻擊風險逐漸升高，目前市府已配備8組定向型無人機干擾器，未來將擴編並推動基層派出所配備，加強教育訓練及專業人力培訓。未來也將整合各局處針對關鍵基礎設施與新型攻擊威脅進行彙整說明，預計一個月內提出完整報告。

針對黑幫被滲透，侯友宜說，新北市掃蕩黑道幫派參與任何活動都掌握精準。在政治部分，已請警察局針對此部分盡量進行情資搜集，「這一年多來新北舉行大規模演練、防災以外演練，新北都做一個典範讓各縣市參考，我們繼續努力把防衛做好」；對於中共藉由媒體與直播滲透校園等疑慮，侯表示，學校周邊已有監視系統掌控，教育局與警察單位密切合作巡查與通報。

新北市長侯友宜表示，「國安議題超越一切，沒有安全就沒有一切」，市府已盤點108處重要基礎設施，有9處是國防部特別指定，已設有港警、保警與替代役等協防警力，進行多層次防護。 （記者羅國嘉攝）

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