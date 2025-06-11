民眾黨提案立委赴中報備韓國瑜 陳培瑜批打假球、欺騙社會大眾

民進黨立法院黨團11日召開輿情回應記者會，左起黨團副幹事長林楚茵、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（記者羅沛德攝）

2025/06/11 14:48

〔記者李文馨／台北報導〕面對中國統戰滲透，多位民進黨立委近一年提出國安修法屢遭在野黨阻攔，民眾黨團近日提案主張立委赴中應向立法院報備。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，該提案主張立委只需要跟立法院長韓國瑜報告，議會議員只要跟議長報告，完全沒有聯審會的機制；她批評，民眾黨團的版本是在打假球、欺騙社會大眾。

民眾黨團近日提出的「兩岸人民關係條例」修法主張，立法委員、直轄市議員、縣（市）議員進入大陸地區應分別向立法院、直轄市議會或縣（市）議會進行報備，返台後應填具赴陸人員返台通報表，並向原報備機關進行通報。前項人員報備、通報程序等應遵行事項之辦法及違反之法律效果，分別由立法院、直轄市議會或縣（市）議會自行定之。

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對於近日共諜案頻傳，吳思瑤表示，第一，黨團支持司法嚴查徹辦，民進黨絕不寬待；第二，民進黨內部紀律規範先行，高規格自我要求，赴中登載從民進黨做起；第三，藍白不要再惡擋國安法案。她強調，國安問題沒有顏色，防範共諜的滲透，人人有責，並不希望該議題淪為政治口水，就從制度下手，從修法來著手。

陳培瑜指出，民眾黨團的版本非常荒謬，提案認為只要把民意代表納入就沒事了，而且這些民意代表只需要向其主管機關報備，也就是立法委員只需要跟立法院長韓國瑜報告，各個議會議員只要跟議長報告，完全沒有聯審會的機制，甚至事前沒有報告，事後補也可以。

陳培瑜說明，聯合審查會（下稱聯審會）要求進入中國前必須事前報備，事後要有相關報告，聯審會的機制是為了確保每一個進入中國地區的人都能保障其安全，並審查哪些人可以前往、哪些人不該前往，以防止國安洩漏的疑慮，但是藍白皆不支持且一直擋案。她強調，藍白一再阻擋法案達400多次之後，提出的版本是在打假球、欺騙社會大眾，黨團對此感到遺憾。

林楚茵批評，黃國昌、民眾黨的版本根本荒謬又莫名其妙，若立法委員赴中要向韓國瑜報備，那韓國瑜本人呢？這個曾經進出香港中聯辦來去自如的人，或是在該進行朝野協商時不在，或是在該上班時間喊休息的人。她認為，若所有朝野立委的行程都只需韓國瑜一人同意，黃國昌現在是很想學習近平，所有事情反正就像一人報告就好，這根本就是一個荒謬、極度有問題的立法。

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