大罷免31：0可望破蛋？ 國民黨代收助攻「高雄雙罷劫」拚送件

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊強調會連署到最後一刻。（資料照）

2025/06/11 14:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免民進黨立委黃捷、許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，推動罷免的「高雄雙罷劫」團體，今天（11日）上午前往國民黨高市黨部，收取各議員服務處代收的連署書，距離送件門檻差距已縮短至4至6千份，將努力到最後一刻，力拼14日能送件。

大罷免邁向第三階段投票，目前罷藍綠委呈現31：0的極端差距，罷免綠委黃捷及許智傑第二階段連署截止日期為6月14日。二階連署門檻為10%，罷免黃捷需要3萬1366份，罷免許智傑需要2萬9351份，「高雄雙罷劫」總幹事暨領銜人朱磊今天透露，黃捷還差約4000份、許智傑約差6000份連署書。

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朱磊今天上午前往國民黨高雄市黨部，收取市黨部及各議員服務處代收的連署書，並表示商討連署書交收事宜，他感謝藍白陣營在關鍵時刻伸出援手，收到的連署書數量「不只百份」，距離門檻差距已大幅縮短，但詳細份數還要再一一清點有效連署部分，將努力到最後一刻，但如果沒達到門檻就不送件了。

不過，國民黨高雄市黨部聲明表示，雙罷劫團體宣稱到市黨部商討二階相關事宜，是因為二階連署即將截止，今天上午朱磊主動來收取市黨部及各議員服務處所代收的連署書，並未針對連署其他相關事宜進行商討。市黨部重申，「罷免活動是公民團體自主行動，市黨部及各民代服務處僅作代收之協助」。

「高雄雙罷劫」表示，高雄市選委會已與他們聯絡，若本週六（14日）送件，選委會不會休息。

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