資通電軍指揮部個資外流中國？ 顧立雄：本月起將實施保護措施

立法院外交及國防委員會11日邀請國防部長顧立雄報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

2025/06/11 14:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國廣州市公安局天河區分局近日發布懸賞通告，台灣「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動，並列出20名資通電軍成員名單，引起國軍資通電軍指揮部名單外洩疑慮。對此，國防部長顧立雄今（11）日表示，本月起對資通電軍指揮部實施保護措施，將採取別名，與強化內部管控、外部個資控管等做法。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付的國防部主管預算凍結案等70案。民進黨立委羅美玲質詢關切，即便資通電軍指揮部已依照國家情報工作法規範，視同我國情報機關，應該接受嚴格安全查核與保密規範，中方卻能在網路上搜集到資通電軍成員的資料，顯示過往對資通電軍指揮部成員缺乏明確保護機制。

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資通電軍指揮部參謀長周文祥說明，這些資料都是從網路上的舊資料拼湊而成，名單中有3分之2的人員都已退伍，僅有少部分仍在資通電軍指揮部內。

周文祥答覆國民黨立委翁曉玲質詢時補充，他們研判資料洩露的原因包含個人臉書資訊、同仁退伍求職等；顧立雄也說，國軍一定階層以上的資料皆是公開資訊，包含資通電訊指揮部參謀長。

對於資通電軍指揮部的保護機制，周文祥指出，針對身份保護的機制與措施都有既有規範，會保障人員權益與安全。

顧立雄補充，他們這個月起就會實施，對資通電軍指揮部成員採取別名、內部管控、外部個資控管等相關保護措施，並強化相關身份隱匿與掩護的措施，以情報工作法相關規定加以保護。

民進黨立委王定宇則關切國防部對中方公布資通電軍指揮部名單，並試圖對台進行「長臂管轄」、法理戰的反制措施。顧立雄表示，世界公認中國做最多網駭攻擊，國防部的核心任務還是要維護國軍資訊、確保網路安全，在情工法規範下建立相關保護安全管控機制。

顧立雄也說，中國每天都在對我國進行綿密的心理戰、認知戰、輿論戰；針對後來中方結合我國在地的協力者來進行的作為，國防部從來不認為中方可以管轄到我國，這一點在國際上要清楚地說明。

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