館長猛誇中國廁所、販賣機直呼「兩岸一家親」 立委：統戰宣傳

網紅館長陳之漢前往中國直播，昨晚用完餐後餐廳門口直呼「兩岸一家親」。（翻攝直播）

2025/06/11 13:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅館長陳之漢前往中國直播，一路讚頌中國，對廁所、販賣機和小香腸猛誇，用餐完畢後更直呼「兩岸一家親」。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，看到陳先生已經到了上海，預祝此行順利順心。立委批評，國際機場廁所怎麼可能沒門，又不是古早時代，怎不講台灣有多民主自由，完全在替中國統戰宣傳。

館長10日展開6天5夜中國之旅，宣稱全程開直播，昨晚一抵達上海浦東機場就一陣狂讚，從飲料販賣機到廁所、通關速度都讚不絕口，尤其對著中國廁所猛誇，「很漂亮、很Fashion欸」，還揶揄說「廁所有門耶，民進黨真的有病！」

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朱鳳蓮在國台辦記者會指出，我們非常歡迎網紅在內的台灣同胞來中國進行各種新鮮優質的體驗，包括品嘗各地美食，乘坐便利舒適的交通工具，採購優質的商品等等，也希望大家能夠善意客觀的與兩岸朋友分享見聞，增進了解。

朱鳳蓮說，需要強調的是，任何能增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持歡迎。反之，蓄意干擾阻礙兩岸民眾交流了解、挑撥相互關係、破壞彼此互信的行為，只會遭到兩岸民眾的反對和譴責。

對於館長是受中共邀請前往中國？全程直播是否違法？朱鳳蓮回應，陳先生及其團隊是自行到上海旅遊，至於在上海期間所開展的一些活動，應該要遵照中國法律，在「遵法守紀」情況下進行。

民進黨立委王美惠今日受訪表示，館長去上海直播，講台灣珍珠奶茶一杯800元，都是在「黑白講」。還說中國的廁所有門，然後藉此大罵民進黨。但國際機場廁所怎麼可能沒門，又不是古早時代，館長怎不去中國落後地方看看，完全在替中國統戰宣傳。

王美惠批評，館長健身房生意不行後，現在想要去賺中國錢，替中國統戰宣傳給台灣人看，怎麼不講台灣有多民主自由，奉勸館長不要出賣台灣。

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