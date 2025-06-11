前助理林岳龍涉入共諜案 王鴻薇3點回應

涉入共諜案的林岳龍曾任立委王鴻薇助理，引發議論。（資料照）

2025/06/11 13:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍疑似涉入共諜案，由於林岳龍也曾任立委王鴻薇助理，引發議論。對此，王鴻薇做出3點回應。

國民黨立委王鴻薇今（11日）表示，林岳龍已離職1年半，任職期間是負責地方行程及服務，民進黨立委王定宇在臉書秀出林岳龍參加里鄰工作會報的簽名，正足以證明她對外所言不假，至於王定宇說「極為凶險」，王鴻薇質疑「我不知道參加里鄰工作會報是有多凶險？是能因此接觸國家機密？」

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王鴻薇第二點指出，如果檢調是辦共諜，10萬元交保根本是縱放。她支持檢調辦案勿枉勿縱，但辦共諜如此敲鑼打鼓，最後以10萬元交保，其他人還全部請回，請檢調儘速對外說明，否則根本就是讓民進黨及其側翼故意做文章，企圖轉移民進黨共諜被求處重刑及沈伯洋中國紅熊的焦點而已。

最後，王鴻薇強調，今天應媒體要求回應林岳龍事件，「如有需要，我個人也願意配合檢方的調查，我不會像吳釗燮人整個神隱，不敢對外說明，不敢接受調查」。

今天媒體詢問我林岳龍事，我說明如下：

1、林岳龍已離職一年半，任職期間是負責地方行程及服務，王定宇臉書秀出林岳龍參加里鄰工作會報的簽名，正足以證明我對外所言不假，至於王定宇說「極為凶險」，我不知道參加里鄰工作會報是有多凶險？是能因此接觸國家機密？

2、林岳龍以10萬元交保，如果檢調是辦共諜，10萬元交保根本是縱放。我支持檢調辦案勿枉勿縱，但辦共諜如此敲鑼打鼓，最後以10萬元交保，其他人還全部請回，請檢調儘速對外說明，否則根本就是讓民進黨及其側翼故意做文章，企圖轉移民進黨共諜被求處重刑及沈伯洋中國紅熊的焦點而已。

３、今天我應媒體要求回應林岳龍事件，如有需要，我個人也願意配合檢方的調查，我不會像吳釗燮人整個神隱，不敢對外說明，不敢接受調查。

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