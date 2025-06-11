林岳龍涉共諜案 穿發言人背心「戰獨裁」與藍委同台高呼

林岳龍穿著發言人的背心，與多名國民黨立委一起站在戰獨裁活動的舞台上高呼。（取自林岳龍臉書）

2025/06/11 14:17

〔記者何玉華／台北報導〕曾擔任過多名國民黨民意代表助理的林岳龍，疑協助中國情蒐，被檢調搜索約談，今（11）日上午以10萬元交保；從昨天約談至今，國民黨民代紛紛切割，台北市黨部也表示他未擔任發言人職務，卻無視他穿著寫有「發言人」字樣的背心出現在各種場合，4月26日「戰獨裁」活動當天，還與多名立委站在舞台上一起高呼口號。

林岳龍是台大國發所法學博士，曾赴中任教，擔任台北市立大學助教，擔任過新黨議員李慶元助理，並由新黨推薦投入2022年大安文山選區議員選舉失利；近年先後擔任過國民黨立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國會辦公室助理，但這些藍委辦公室昨異口同聲指林岳龍工作能力不佳，常請病假，其能力只能做一些基本的行政事務，一名藍委辦公室主任直言：「很疑惑他有當共諜的能耐嗎？」

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雖然藍委紛紛切割，但地方上卻常見他代表某民代出席行程身影，甚至今年初過年，他以「台北市黨部發言人」名義傳送元宵節祝福，身上也都穿著「發言人」的背心跑行程，卻未見任何阻止。

國民黨在4月26日發起的「戰獨裁」活動，林岳龍穿著「發言人」的藍色背心，與立委陳菁徽、洪孟楷、王鴻薇一起在舞台上對著台下的民眾振臂吶喊；在此之前的4月25日，林岳龍也跟著王鴻薇、國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、發言人楊智伃、桃園市議員凌濤等現身北檢外聲援黃呂錦茹，卻未有人對他的發言人背心有疑慮。

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