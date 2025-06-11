新北民進黨團要求簽「不為中共效命誓約書」 侯友宜：只為國家效命

新北民進黨團議員要求市長侯友宜簽屬「不畏中共效命誓約書」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/11 13:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕近期藍綠都傳出有黨員涉入共諜案，遭到檢調偵辦。新北市民進黨團今（11）日在議會進行總質詢，針對國安議題，並指國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍近日疑似涉入共諜案，要求市長侯友宜表態。侯回應，無論任何黨派，有事證就要嚴辦；民進黨團更要求侯簽屬「不為中共效命誓約書」，侯直言，他一輩子工作50年，只為國家效命。

民進黨新北市議會黨團今天由黨團副召集人蘇錦雄、書記長顏蔚慈及議員張錦豪、戴瑋姍、林秉宥聯合質詢，聚焦「國安危機與資訊戰爭」。戴瑋姍詢問侯友宜，對於近日傳出林岳龍涉入共諜案一事，因該員也疑似曾擔任過議員林國春的助理，並可能利用助理的職權來跟市府索討一些資料，利用職務之便把公文密件傳給中共，市府是否應該要來確認資料有沒有外洩？

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侯友宜表示，現在全案司法單位偵辦中，如果有事證就辦，不管是國民黨或民進黨，又或是總統府的外交部長的祕書涉案都照辦，新北市府內部都有政風單位在要求。

戴瑋姍強調，該涉案人員是網軍頭，在各個辦公室裡面基本上就是來操作網路，所以是否有跟中國有連結期待調查水落石出，但這也是國民黨內部家務事，民進黨對涉案人員都會全面開除黨籍，市長身為國民黨地方首長，是否應該提出改革？

侯友宜表示，所有違反國安相關法律起訴、判刑都要從嚴處理，他的立場很清楚，以司法嚴辦為標準，針對黨內內規的建議，侯則說「我現在是新北市長，做新北市長的工作」；戴瑋姍則要求侯研議市府內要如何保密防諜。侯回應，市府隨時都有在做保密防諜的掌控。

戴瑋姍也指出，先前新北13名區長遭到合成AI不雅照恐嚇，也查出是來自中國，目前偵辦情形？警察局長廖訓誠說，13位區長都有報案，追查相關案件來源，確定是中國地區，有通報刑事局兩岸科，目前仍在查緝當中。

侯友宜也說，兩岸打擊犯罪合作還是要仰賴刑事局，兩岸可以查到什麼狀況，中央可以查清楚，不是只有新北，台南、台中都有，鼓勵大家每個人碰到，要出來報案，依法處理。

戴瑋姍表示，新北市去年有578人到中國，應該做好事前報備、事後報告工作，以免觸法；人事處長林正壹表示，有3位是參加亞太領事會議，其他是私人行程不會過問，而同仁赴中事前都會宣導、提醒不能從事違法事件、事後報備工作；侯友宜則說，一切按照規定，赴陸規定辦理，有發生狀況就嚴辦。

最後該質詢小組要求侯簽署「不為中共效力誓約書」來捍衛台灣、中華民國；侯友宜表示，保衛台灣大家一起來，至於簽署，侯直言，他工作一輩子只為國家效命「我這一生保衛中華民國保衛一輩子了」。

新北市民進黨團在議會進行總質詢，針對國安議題，並指國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍近日疑似涉入共諜案，要求市長侯友宜表態。（記者羅國嘉攝）

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