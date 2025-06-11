國台辦宣布將台灣「資通電軍所有人員」重點監管！ 學者批：長臂管轄

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

2025/06/11 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布對台灣資通電軍20人懸賞通緝後，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日進一步揚言，要將「資通電軍」所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。學者質疑，中國對台展開「長臂管轄」，但不見得有能力掌握資通電軍名單。

朱鳳蓮指出，6月5日廣州公安局天河區分局發布「懸賞通告」，詳細公布民進黨當局資通電軍指揮實施非法網路攻擊活動，涉嫌多項違法犯罪，對20名參與實施網路攻擊活動的犯罪嫌疑人進行懸賞通緝。這是公安機關透過執法行動對「台獨」分裂勢力亮劍，集中打擊台灣資通電軍有組織網路違法犯罪行為。

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朱鳳蓮聲稱，兩岸同屬「一個中國」，台灣是中國的一部分。凡危害國家主權、安全、發展利益者，都難逃國家法律的制裁。「民進黨當局」操縱資通電軍頻繁對中國網路設施實施無差別攻擊、破壞，干擾社會秩序、損害民眾利益，事實清楚、證據確鑿。

朱鳳蓮揚言，下一步，中方將繼續依法採取有效措施一追到底，絕不輕縱。一是藉助各類司法管道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人。二是將「資通電軍」所有人員納入重點監管範圍，一經發現其違法犯罪活動，依法嚴厲打擊。第三是堅決依法打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結，操縱「資通電軍」對中國網路設施實施網路攻擊等違法犯罪活動。

關於中國是否已掌握資通電軍全員名冊？朱鳳蓮未正面回答，僅重複上述3項要點。

對此，警察大學國境警察學系助理教授王智盛受訪表示，中共想要藉打擊資通電軍依法嚴懲方式，凸顯長臂管轄權延伸到台灣，其實不是要抓捕，而是形塑對台有管轄權，當然也彰顯對台擁有主權。「司法合作」不是跟台灣，是要跟其他國家合作。

王智盛分析，這招恫嚇效果很強，中共聲稱遭到網路攻擊，但國台辦很可笑，網路攻擊又不是國台辦的業務範圍，卻由國台辦出來宣揚，顯示恫嚇意味很強，想製造寒蟬效應，有嚇阻網軍的意味。

王智盛說，中共在恫嚇想參加國軍或反中抗中的人，對資通電軍所有人員「雖遠必誅」。不過，中國上週公佈20人名單，對外講得煞有其事，我國防部指出有3分之2人員已退伍後，國台辦今天說法不排除是在給自己台階下，藉此轉移焦點。

成功大學政治系教授王宏仁受訪表示，中國是在對台展開「長臂管轄」，但不見得真的有能力掌握台灣資通電軍名單，這種說法主要是想產生嚇阻效果。

王宏仁說，中國會對海外國家進行收買分化，對海外華人僑胞社團進行接觸，若收買不成，就用監控方式，台灣是其中之一。中共台辦和外交系統已被中國國安單位接管，納入全球統戰的一環，中國近期對台展開很多灰區行動，其中有網路戰部分，台灣也會進行反擊，對中國有造成一定影響。

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