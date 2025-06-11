開記者會控高端炒高股價被告 北檢下午4點傳鄭正鈐開庭

國民黨立委鄭正鈐去年1月召開「揭穿騙局、謊言，高端第4段錄音檔」記者會。（資料照）

2025/06/11 12:12

〔記者王定傳／台北報導〕去年1月間，國民黨立委鄭正鈐開記者會質疑高端利用美國國家衛生院名聲牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，並批評食藥署通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA），審查過程卻不公開透明，有可議之處，呼籲檢調深入調查，引起高端不滿提告妨害名譽，據了解，台北地檢署日前已發出傳票，以被告身分傳喚鄭於今日下午4點出庭說明，釐清案情。

鄭是在去年1月8日召開記者會，揭露高端董事會第四段錄音檔，內容提到高端疫苗寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國家衛生院（NIH）掛名發表出去，但美國國衛院覺得他們的貢獻度不夠，不願意掛名背書，高端竟稱「掛名就是最大的貢獻」。鄭正鈐質疑高端利用美國國衛院的名聲，牟取政府補助、炒高股價，誤導投資大眾，呼籲檢調深入調查。

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高端事後也強硬回應，批對方涉嫌不法取得資料來源，且明顯不諳科學學術文獻共同作者與致謝名單之區別，未盡查證義務，公然利用記者會散布不實資訊，誤導國人，損害高端公司名譽，已委託律師提出加重誹謗、妨害信用、妨害電腦使用等刑事告訴。

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