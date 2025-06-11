館長稱中國沒禁翻牆、讚廁所有門 吳思瑤：不折不扣成為統戰樣板

館長一到中國上海就開起直播，最高超過10萬人同時在線觀看。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/11 13:16

〔記者李文馨／台北報導〕網紅「館長」陳之漢昨晚飛抵上海，一下機就大讚浦東機場的廁所漂亮且有門，並表示中國不禁止翻牆，而是要多付一筆VPN費用。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）表示，館長已經成了不折不扣的統戰樣板，並呼籲網紅、公眾人物到中國去，務必要謹慎發言，否則會傷害國家尊嚴及台灣社會的情感。

館長昨天出境前表示，他會分享中國的真實狀況打臉民進黨，並稱「中國根本不禁止翻牆」、「只是要額外支付VPN（虛擬私人網路）費用」，便能掌握牆外的網路資訊。此外，他下機後也大讚浦東機場的廁所，強調「廁所有門，而且廁所超漂亮的」。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤今天在黨團記者會上表示，觀察館長昨天的諸多發言，他已經成了不折不扣的統戰樣板，包括他稱中國沒有限網、禁止翻牆，只要加購 VPN 的工具就可以，但這不是網路言論自由的管控嗎？她指出，館長還說中國的廁所是有門的，都不知道這些為中國說好話、吹捧中國的發言，到底是得分還是扣分呢？

吳思瑤呼籲，任何網紅、公眾人物到中國去，務必要謹慎發言，否則傷害的是國家尊嚴，傷害的是台灣社會的情感。台灣人民也看得非常清楚，不會容許這種中國操作網紅，或透過網紅影響力滲透台灣、進行認知作戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法