台中梨山賓館前蔣介石銅像擬遷移 盧秀燕盼打住

梨山賓館前的圓環將改造為裝置藝術區，蔣介石銅像將移至賓館內部，遭在地民眾反彈。（資料照）

2025/06/11 13:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景管理處（參山處）規劃要將梨山賓館前蔣介石銅像移至梨山賓館室內部，預計今年底完工，引發在地原住民相當不滿，市議員古秀英今天在市議會強調，原住民不管意識型態，希望中央要把大梨山的道路改好；市長盧秀燕表示，歷史就是歷史，希望中央官員不要天天搞意識型態，請做一些符合民生利益之事，希望這個案子就此打住。

參山處理處處長曹忠猷表示，會持續跟地方溝通。

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日前參山處宣布，梨山賓館前蔣介石銅像將移至梨山賓館室內部，現有圓環將改造成裝置藝術區，因蔣中正銅像是歷史文物，移到賓館室內供遊客參觀，銅像旁將新立說明牌說明銅像由來和中橫開拓史，預計今年底完工。

原住民市議員古秀英今天在市議會表示，參山處說現有圓環將改造成裝置藝術區，但是大梨山連道路都不好，還要綠化美化？參山處今年只開過一次會，她不反對移入，但大梨山的居民要的是改善道路。

古秀英不滿的表示，她助理的表弟上個月通過中橫的德基水庫被石頭砸傷，大梨山道路如此危險且有急迫性要改善，但中央想的竟是移銅像，「讓我想到中正路」，請中央不要意識型態，先把大梨山的路做好。

盧秀燕表示，「歷史就是歷史」，中央說預算都砍光，都沒錢，連買衛生紙都沒有錢，可是這段時間，有些官員道路一再講道路要改名，銅像要搬移，「吃飽太閒嗎？」，中央預算不但沒有讓他們預算，「吃飽太閒」才會想這些有的沒有的，請中央還是回歸地方民意，做該做有用的事，對人民有用的事，要符合民生利益，不要天天搞意識型態，希望這個案子就此打住。

市議員古秀英表示，請中央先考量大梨山的道路，不要有意識型態。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕呼籲中央不要有意識型態，多做有利民生之事。（記者蘇金鳳攝）

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