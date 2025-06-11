馬英九將赴海峽論壇 吳思瑤酸：祝福即將被罷的藍委

民進黨立法院黨團11日召開輿情回應記者會，左起：黨團副幹事長林楚茵、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（記者羅沛德攝）

2025/06/11 12:24

〔記者李文馨／台北報導〕前總統馬英九將率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，並出席第17屆海峽論壇等活動。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（11）日指出，國民黨已經連續3天抹紅、抹黑民進黨立委沈伯洋，這種「國共紅媒認知作戰一條龍」將在馬英九出席海峽論壇達到統戰高峰；她強調，馬若堅持前往，「只能祝福他，也祝福這些即將被罷免的國民黨立委」。

立院民進黨團今天上午召開輿情回應記者會，出席人員包含民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副幹事長林楚茵。

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吳思瑤表示，海峽論壇如同近日揭示的國共紅媒認知作戰，由王滬寧密會台灣媒體高層下達指令，在兩岸中華文化峰會、媒體人峰會之後，對民進黨立委展開抹黑攻擊，沈伯洋是現在的目標，但他只是第一位，絕對不是最後一位，當中國提供素材，港媒、中國媒體開始鋪天蓋地地抹黑，台灣紅媒接手加工加料，而現在接棒的是中國國民黨。

吳思瑤指出，國民黨已連續3天，由黨中央召開記者會，繼續抹紅、抹黑沈伯洋，這種認知作戰一條龍的操作，也會在馬英九代表前進中國海峽論壇時達到統戰高峰。她提到，馬英九過去曾說，兩岸關係要聽習近平的，但台灣人民清楚地告訴馬英九，兩岸關係要聽台灣人民的。

吳思瑤強調，如果馬英九吃了秤砣鐵了心，要代表國民黨前進海峽論壇，恐怕對國民黨的大罷免又是添柴火，當國民黨泛藍縣市首長對這次海峽論壇都望之卻步，國民黨人對於大罷免之前也知道要謹言慎行，但馬英九還如此高調地要前往海峽論壇，讓整個兩岸紅媒認知作戰一條龍繼續演下去這個劇本，「我們只能說，祝福他，也祝福這些國民黨即將被罷免的立法委員」。

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